Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу

Глава МИД Ирана Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа

Tекст: Антон Никитин

«Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится», – приводит слова главы МИД Ирана ТАСС.

Министр отметил, что Соединенные Штаты не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю, но и «управляют этой войной».

«Мы решительно предостерегаем от неконтролируемых последствий неограниченной финансовой и военной поддержки Белым домом режима в Тель-Авиве, которая привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев», – подчеркнул он.

Глава МИД Ирана призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев. Он напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии «и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома», передает РИА «Новости».

Иранский дипломат призвал проголосовать «за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей», которые подвергаются атакам со стороны Израиля. «США должны перестать поддерживать геноцид в Газе и Палестине», – подчеркнул он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.

Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.