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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 15:14

    Найден пропавший на Чукотке самолет Ан-2

    Губернатор Кузнецов: Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден

    Tекст: Ольга Никитина

    Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По его словам, два пилота и пассажир, по предварительным данным, живы, но получили ранения.

    На борту самолета, когда он был обнаружен, находились два человека – второй пилот и пассажир. Капитан пешком отправился для поиска места связи, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Сообщается, что за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа.

    В окружном правительстве сообщили РИА «Новости», что самолет нашли сотрудники артели на вездеходах. Они отвезут найденных людей в артель.

    Утром пятницы самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж Авиа», следовавший по маршруту Певек – Полярный – Певек, перестал выходить на связь на Чукотке. На поиски отправили вертолет, однако из-за непогоды спасателей отозвали.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

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    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

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    9 ноября 2023, 18:14
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины

    Премьер Эстонии Каллас пообещала пранкерам помочь с транзитом зерна с Украины по высокому тарифу

    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в разговоре с пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым), заявила, что Таллин готов помочь Киеву решить вопросы с поставками зерна и уже обратился с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Премьер Эстонии обсудила с «африканскими политиками», которыми представились пранкеры, поставки зерна с Украины и заявила, что может помочь с транзитом через эстонские порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25%, передает RT.

    Также премьер настойчиво предлагала дорогой транзит зерна с Украины через порты Эстонии. Каллас в разговоре несколько раз обратила внимание на цену сделки и пообещала, что за промежуточные расходы из-за увеличения объема поставок заплатит Евросоюз.

    Ранее Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, и она признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Беседа Мелони с пранкерами вызвала скандал  в Италии.

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    10 ноября 2023, 11:43
    В России создана авиаракета нового поколения

    Ростех: В России создана авиаракета нового поколения

    В России создана авиаракета нового поколения
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, обладающую высокоэффективным двигателем, и таким образом заложили основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    В Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца сообщили, что коллектив НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», представил разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Отмечается, что авторам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач, передает ТАСС.

    Применение ракеты позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, добавили в Ростехе.

    Специалисты впервые заложили основу создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, говорится в сообщении.

    В сентябре сообщалось, что предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов».

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    9 ноября 2023, 23:17
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

    Постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у Евросоюза что-то пошло не так»

    Tекст: Антон Антонов

    Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

    ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

    Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.

    Напомним, в принятой в четверг резолюции Европарламент усомнился в эффективности действующих против России европейских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты ЕП потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.


    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

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    9 ноября 2023, 20:05
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские

    Вассерман отреагировал на заявление из Киева об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На Украине нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные составляют на Украине громадное большинство, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман, комментируя соответствующее заявление из Киева.

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». По ее словам, в стране есть лишь украинцы, часть которых говорят на русском языке. В том числе она рассказала, что будучи одесситкой, в зависимости от собственного желания она иногда говорит на украинском, а иногда на русском. 

    «Я считаю, что она совершенно права. На Украине действительно нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные – русские по родному языку, а не по-исторически сложившимся записям документов советских времен – составляют на Украине громадное большинство», – говорит Вассерман.

    Он рассказывает, что по данным проведенного в 2008 году исследования социологической службы Gallup, пять граждан Украины из шести – русские по родному языку. Причем они не просто родились в русскоязычной семье, но и используют русский в постоянном повседневном обращении.

    Более того, собеседник обращает внимание, что эти данные были получены специалистами косвенным путем, а именно косвенные данные в социологии считаются намного надежнее прямых опросов, потому что при опросе человек зачастую говорит не то, что думает, а то, что «он должен думать». «Исходя из этих данных, на Украине действительно не может быть русскоязычного меньшинства, потому что на Украине русскоязычное большинство», – считает депутат.

    Вассерман рассказал, что он, проживая в Одессе, в школе изучал украинский язык, но при этом не считает его самостоятельным языком, а поэтому называет «украинским диалектом русского языка». «Я в школе изучал этот диалект, а мой брат – нет, но тем не менее мы оба владеем им одинаково свободно. В основном потому, что очень многие хорошие книги легче было купить на этом диалекте, чем на обычном русском, ведь на украинском их практически никто не покупал. Соответственно, я могу в какой-то мере общаться на этом диалекте, свободно понимаю все, что на нем говорят, но сам говорю с трудом, ибо не хватает языковой практики», – заключил Вассерман.

    Коментарии (55)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 18:03
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot

    Политолог Рар: Поставленные Германией в Прибалтику и Польшу системы ПРО Patriot могут понадобиться Израилю

    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    @ Bernd Wustneck/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе больше не опасаются того, что украинский конфликт перекинется на территорию стран НАТО, именно поэтому Германия решила забрать у Польши свои системы противоракетной обороны Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Размещение систем Patriot в Польше и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу, 10 ноября.

    «На Западе перестали бояться того, что военный конфликт на Украине может перейти на территорию стран НАТО. Теперь решено, что поляки сами будут обеспечивать свою безопасность на восточной границе. Кроме того, в случае расширения географии вспыхнувшего на Ближнем Востоке конфликта немецкие средства ПВО могут вскоре понадобиться Израилю», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    Эксперт напомнил, что американская система ПРО Patriot находится на вооружении бундесвера с 1989 года. «Около года назад на Западе стали опасаться, что военный конфликт на Украине может выйти за рамки локального конфликта. Польша и Прибалтика в ультимативной форме потребовали от Германии доказать на деле, что Берлин действительно сменил свой прежде мирный взгляд на Россию – на милитаристский и конфронтационный», – добавил спикер.

    По его словам, в подтверждение смены курса Берлин демонстративно начал поставлять оружие Польше и странам Прибалтики, а также отправлять туда своих военных для «обеспечения защиты Восточной Европы». «Таким образом в Польшу попали и немецкие системы ПВО Patriot. Кстати, именно эти комплексы обеспечили воздушную защиту для проходившего этим летом в Вильнюсе саммита НАТО. Теперь ситуация немного изменилась», – констатирует Рар.

    Несмотря на то, что министр обороны ФРГ Борис Писториус по-прежнему обещает поставку оружия Украине, «военная помощь Киеву буксует», добавляет специалист. «Крылатые ракеты Taurus, которые требует Киев, остаются на складах бундесвера. По-видимому, украинцам и европейцам поступает сигнал из Вашингтона переходить к дипломатическим переговорам», – предположил политолог.

    Как пишет немецкая пресса, ФРГ начала вывод из Польши своих систем противоракетной обороны Patriot. Размещение этих систем и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу. Командование противовоздушной обороной снова возьмет на себя польская сторона.

    Германия решила передать Варшаве комплексы Patriot в прошлом году после падения украинской ракеты на территории Польши. В апреле Берлин решил убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши, но позже продлил срок до конца года.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 18:22
    Шведским хоккеистам запретили носить одежду с национальной символикой
    Шведским хоккеистам запретили носить одежду с национальной символикой
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны из-за инцидента в Бельгии, где в результате теракта погибли шведские болельщики.

    Руководитель службы безопасности федерации хоккея Швеции Аббе Терслефф заявил, что шведским хоккеистам запрещается носить официальную одежду сборной на выезде из страны и в пути, передает РИА «Новости».

    «Мы не будем путешествовать с вещами, которые могут быть связаны с национальной командой. У нас тесный диалог с полицией, будем усиливать присутствие службы безопасности в связи с поездками сборных», – сообщил он.

    В октябре в столице Бельгии Брюсселе человек в оранжевом сигнальном жилете расстрелял из автомата болельщиков шведской сборной по футболу, погибли два человека. Сообщалось, что нападавший был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 23:55
    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю

    Представитель йеменских мятежников Сариа заявил о ракетном ударе по Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате, сообщил представитель йеменских мятежников Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что силы ПВО перехватила ракету в районе Эйлата, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    В конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления».

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

    Коментарии (17)
    9 ноября 2023, 17:15
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе

    Захарова заявила о необходимости сделать Ближний Восток свободной от ядерного оружия зоной

    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает провокационными, абсолютно недопустимыми высказывания израильского министра Амихая Элияху о сбросе атомной бомбы на Газу, они подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?» – следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте МИД России.

    Дипломат считает, таким заявлениям нет и не может быть оправдания. Захарова добавила, что такие высказывания на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием говорят о готовности всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

    По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, его «систематически торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (35)
    9 ноября 2023, 21:28
    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

    Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

    Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.

    Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

    Коментарии (25)
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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

    Литовская оппозиция возмущена: правительство страны вводит новый налог на «природные ресурсы», к которым отнесены и поверхностные воды, то есть, по сути, дождь. Налог стал предметом многочисленных шуток, но рядовым жителям Литвы вовсе не до веселья: налог на дождь далеко не единственный, который вводят за последнее время. А все потому, что стране не хватает денег на оружие против России. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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