Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Найден пропавший на Чукотке самолет Ан-2
Губернатор Кузнецов: Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По его словам, два пилота и пассажир, по предварительным данным, живы, но получили ранения.
На борту самолета, когда он был обнаружен, находились два человека – второй пилот и пассажир. Капитан пешком отправился для поиска места связи, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Сообщается, что за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа.
В окружном правительстве сообщили РИА «Новости», что самолет нашли сотрудники артели на вездеходах. Они отвезут найденных людей в артель.
Утром пятницы самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж Авиа», следовавший по маршруту Певек – Полярный – Певек, перестал выходить на связь на Чукотке. На поиски отправили вертолет, однако из-за непогоды спасателей отозвали.