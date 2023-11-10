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    Союз России и Казахстана нервирует Запад
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    Эвакуация россиян из Газы запланирована на пятницу
    Йеменские хуситы «дали залп баллистическими ракетами» по Израилю
    Запад не захотел работать над заявлением СБ ООН по «Северным потокам»
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    21 комментарий
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    33 комментария
    10 ноября 2023, 08:28

    Вылетевший на поиски пропавшего Ан-2 на Чукотке вертолет отозвали из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолета Ан-2, который пропал по пути из Певека в поселок Полярный на Чукотке, отозван из-за непогоды, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

    По его словам, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) на поиски вылетел спасательный вертолет Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа», но из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости он был отозван, передает РИА «Новости». Кузнецов добавил, что дополнительно из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами.

    Как сообщили в ГУ МЧС по региону, утром 10 ноября от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что в 1.40 мск по маршруту Певек – АС Полярный – Певек вылетел самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Стриж авиа», по времени посадки он не вышел на связь, передает ТАСС.

    В настоящее время известны последние координаты судна. На борту находятся три человека: два члена экипажа и пассажир.

    «Спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» вылетели для проверки маршрута. На борту шесть человек, из них один медработник, два спасателя и три члена экипажа. Также один трекол и один вездеход выехал на поиски», – отметили в ведомстве. Чукотский АО находится во власти циклона, порывы ветра достигают 28 м/с.

    Ранее стало известно о возможной остановке полетов Ан-2 из-за дефицита запчастей.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

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    9 ноября 2023, 14:47
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В России были по-настоящему шокированы словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что на согласование эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться две недели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве (…). Это логика, конечно, недопустимая», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован. Россия, подчеркнула она, предприняла оперативные действия в этой связи, соблюдала все требования и условия, определенные сторонами в целях безопасности, передает ТАСС.

    Россия, как сообщила спикер внешнеполитического ведомства, со своей стороны все подготовила для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ, списки сформированы и переданы тем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации.

    Как заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель.

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    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

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    9 ноября 2023, 11:48
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

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    9 ноября 2023, 23:17
    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

    Постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у Евросоюза что-то пошло не так»

    Tекст: Антон Антонов

    Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

    ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

    Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.

    Напомним, в принятой в четверг резолюции Европарламент усомнился в эффективности действующих против России европейских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты ЕП потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.


    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 18:14
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины

    Премьер Эстонии Каллас пообещала пранкерам помочь с транзитом зерна с Украины по высокому тарифу

    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в разговоре с пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым), заявила, что Таллин готов помочь Киеву решить вопросы с поставками зерна и уже обратился с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Премьер Эстонии обсудила с «африканскими политиками», которыми представились пранкеры, поставки зерна с Украины и заявила, что может помочь с транзитом через эстонские порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25%, передает RT.

    Также премьер настойчиво предлагала дорогой транзит зерна с Украины через порты Эстонии. Каллас в разговоре несколько раз обратила внимание на цену сделки и пообещала, что за промежуточные расходы из-за увеличения объема поставок заплатит Евросоюз.

    Ранее Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, и она признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Беседа Мелони с пранкерами вызвала скандал  в Италии.

    Коментарии (10)
    9 ноября 2023, 10:47
    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил бывший глава госкорпорации, член Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

    Рогозин в своем Telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором. Экс-глава Роскосмоса напомнил, что до прихода в госкорпорацию Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе.

    По его словам, Овчинников навел финансовый порядок в Роскосмосе, результатом его борьбы с коррупцией стали годы беспрецедентных безаварийных пусков.

    В пресс-службе Роскосмоса подтвердили сообщение о смерти Овчинникова. Отмечается, что в госкорпорации он проработал более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов и оказывал поддержку развитию корпоративной культуры в отрасли.

    Генеральный директор корпорации Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова. «Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

    Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса с 26 октября 2018 года.

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    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

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    9 ноября 2023, 18:03
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot

    Политолог Рар: Поставленные Германией в Прибалтику и Польшу системы ПРО Patriot могут понадобиться Израилю

    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    @ Bernd Wustneck/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе больше не опасаются того, что украинский конфликт перекинется на территорию стран НАТО, именно поэтому Германия решила забрать у Польши свои системы противоракетной обороны Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Размещение систем Patriot в Польше и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу, 10 ноября.

    «На Западе перестали бояться того, что военный конфликт на Украине может перейти на территорию стран НАТО. Теперь решено, что поляки сами будут обеспечивать свою безопасность на восточной границе. Кроме того, в случае расширения географии вспыхнувшего на Ближнем Востоке конфликта немецкие средства ПВО могут вскоре понадобиться Израилю», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    Эксперт напомнил, что американская система ПРО Patriot находится на вооружении бундесвера с 1989 года. «Около года назад на Западе стали опасаться, что военный конфликт на Украине может выйти за рамки локального конфликта. Польша и Прибалтика в ультимативной форме потребовали от Германии доказать на деле, что Берлин действительно сменил свой прежде мирный взгляд на Россию – на милитаристский и конфронтационный», – добавил спикер.

    По его словам, в подтверждение смены курса Берлин демонстративно начал поставлять оружие Польше и странам Прибалтики, а также отправлять туда своих военных для «обеспечения защиты Восточной Европы». «Таким образом в Польшу попали и немецкие системы ПВО Patriot. Кстати, именно эти комплексы обеспечили воздушную защиту для проходившего этим летом в Вильнюсе саммита НАТО. Теперь ситуация немного изменилась», – констатирует Рар.

    Несмотря на то, что министр обороны ФРГ Борис Писториус по-прежнему обещает поставку оружия Украине, «военная помощь Киеву буксует», добавляет специалист. «Крылатые ракеты Taurus, которые требует Киев, остаются на складах бундесвера. По-видимому, украинцам и европейцам поступает сигнал из Вашингтона переходить к дипломатическим переговорам», – предположил политолог.

    Как пишет немецкая пресса, ФРГ начала вывод из Польши своих систем противоракетной обороны Patriot. Размещение этих систем и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу. Командование противовоздушной обороной снова возьмет на себя польская сторона.

    Германия решила передать Варшаве комплексы Patriot в прошлом году после падения украинской ракеты на территории Польши. В апреле Берлин решил убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши, но позже продлил срок до конца года.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 18:22
    Шведским хоккеистам запретили носить одежду с национальной символикой
    Шведским хоккеистам запретили носить одежду с национальной символикой
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны из-за инцидента в Бельгии, где в результате теракта погибли шведские болельщики.

    Руководитель службы безопасности федерации хоккея Швеции Аббе Терслефф заявил, что шведским хоккеистам запрещается носить официальную одежду сборной на выезде из страны и в пути, передает РИА «Новости».

    «Мы не будем путешествовать с вещами, которые могут быть связаны с национальной командой. У нас тесный диалог с полицией, будем усиливать присутствие службы безопасности в связи с поездками сборных», – сообщил он.

    В октябре в столице Бельгии Брюсселе человек в оранжевом сигнальном жилете расстрелял из автомата болельщиков шведской сборной по футболу, погибли два человека. Сообщалось, что нападавший был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 20:05
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские

    Вассерман отреагировал на заявление из Киева об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На Украине нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные составляют на Украине громадное большинство, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман, комментируя соответствующее заявление из Киева.

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». По ее словам, в стране есть лишь украинцы, часть которых говорят на русском языке. В том числе она рассказала, что будучи одесситкой, в зависимости от собственного желания она иногда говорит на украинском, а иногда на русском. 

    «Я считаю, что она совершенно права. На Украине действительно нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные – русские по родному языку, а не по-исторически сложившимся записям документов советских времен – составляют на Украине громадное большинство», – говорит Вассерман.

    Он рассказывает, что по данным проведенного в 2008 году исследования социологической службы Gallup, пять граждан Украины из шести – русские по родному языку. Причем они не просто родились в русскоязычной семье, но и используют русский в постоянном повседневном обращении.

    Более того, собеседник обращает внимание, что эти данные были получены специалистами косвенным путем, а именно косвенные данные в социологии считаются намного надежнее прямых опросов, потому что при опросе человек зачастую говорит не то, что думает, а то, что «он должен думать». «Исходя из этих данных, на Украине действительно не может быть русскоязычного меньшинства, потому что на Украине русскоязычное большинство», – считает депутат.

    Вассерман рассказал, что он, проживая в Одессе, в школе изучал украинский язык, но при этом не считает его самостоятельным языком, а поэтому называет «украинским диалектом русского языка». «Я в школе изучал этот диалект, а мой брат – нет, но тем не менее мы оба владеем им одинаково свободно. В основном потому, что очень многие хорошие книги легче было купить на этом диалекте, чем на обычном русском, ведь на украинском их практически никто не покупал. Соответственно, я могу в какой-то мере общаться на этом диалекте, свободно понимаю все, что на нем говорят, но сам говорю с трудом, ибо не хватает языковой практики», – заключил Вассерман.

    Коментарии (34)
    9 ноября 2023, 17:15
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе

    Захарова заявила о необходимости сделать Ближний Восток свободной от ядерного оружия зоной

    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает провокационными, абсолютно недопустимыми высказывания израильского министра Амихая Элияху о сбросе атомной бомбы на Газу, они подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?» – следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте МИД России.

    Дипломат считает, таким заявлениям нет и не может быть оправдания. Захарова добавила, что такие высказывания на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием говорят о готовности всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

    По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, его «систематически торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

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    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

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    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 21:28
    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

    Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

    Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.

    Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

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