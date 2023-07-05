Стало известно о возможной остановке полетов Ан-2 из-за дефицита запчастей

Авиакомпании и ремонтные заводы оценили риски приостановки полетов на самолетах Ан-2

Авиакомпании столкнулись с риском остановки полетов на самолетах Ан-2 в связи с проблемами поставок импортных запчастей, сообщает Минпромторг.

Так, по словам гендиректора Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павла Ненастьева, в России необходимо развивать производство около 60 видов комплектующих для этих самолетов, а если не будут приняты меры, у МАРЗ и других ремонтных предприятий «может прекратиться возможность оказывать сервисные услуги», передает РБК.

Гендиректор ШАРЗ Владимир Соломатов, в свою очередь, отметил, что у Шахтинского авиационно-ремонтного завода аналогичная позиция. По словам двух участников совещания, это же мнение разделяет представитель Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА).

Кроме того, в пресс-службе Минпромторга заверили, что провели совместно с производителями научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, учитывая важность для России сохранения перевозок на местных воздушных линия, которые были нацелены на разработку базовых технологий и создание авиатехники, способной прийти на замену Ан-2.

Ранее зампред правительства России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал сроки производства самолета «Байкал», который должен прийти на смену «кукурузнику» Ан-2, но в серийное производство пойдет не раньше 2024 года.