Трутнев раскритиковал сроки производства самолетов «Байкал»

Зампред правительства России Трутнев: В СССР работали втрое быстрее

Зампред правительства России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал сроки производства самолета «Байкал», который должен прийти на смену «кукурузнику» Ан-2, но в серийное производство пойдет не раньше 2024 года.

Как на заявил Трутнев на совещании по созданию авиацентра региональной и беспилотной авиации в ТОР «Комсомольск», которое прошло в Хабаровске, компании «Аврора» нужны 105 самолетов «Байкал», которые придут на замену Ан-2, и поэтому нужно работать быстрее и интенсивнее.

Он напомнил, что Ан-2, впервые выпущенный в небо в 1947 году, создавался всего два года. Уже в августе 1948-го он был принят на вооружение авиации Советского Союза, передает РИА «Новости».

Трутнев обратился к замминистра промышленности и торговли России Олегу Бочарову с вопросом о том, что надо сделать, чтобы все делать быстрее и на благо Отечества.

«Юрий Петрович, самолет Ан-2 создавался в принципиально других условиях на принципиально другом уровне развития с принципиально другой сертификацией. Я бы не стал сравнивать напрямую, потому что есть ряд независимости в этих двух сравнениях. Не хочу на них останавливаться... Я рассуждаю как инженер, а вы как политик. Поэтому у каждого своя задача», – парировал Бочаров.

На что полпред ответил, что он будет сравнивать строительство самолетов. «Я не до конца понял «в совсем других условиях» – это условия были что, намного лучше?» – спросил он замминистра.

Чиновник разъяснил, что требования к безопасности «достаточно выросли», а правила создания авиационной техники «принципиально изменились».

«Мы не можем сертифицировать самолет как Ан-2. Именно из-за того, что он был создан за два года, он летает по совершенно другим правилам. И в случае, если бы он сейчас создавался, я думаю, что он создавался бы в другие сроки. Даже в том бумажном виде, в котором он есть», – заключил Бочаров.

Ранее Бочаров сообщил, что новейший легкий многоцелевой самолет «Байкал» получит в 2024 году гибридную силовую установку, включающую маршевый и электрический двигатели.