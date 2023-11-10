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Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Подмосковье
СК: Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения моста в Подмосковье
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
По ее словам, 10 ноября в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего женщина попала в больницу, СК по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ), передает РИА «Новости». Врадий добавила, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Как сообщил источник ТАСС, в городском округе Подольск в деревне Кутьино произошло обрушение пролета моста через реку Пахру, в момент происшествия на мосту находился автомобиль, в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Движение автотранспорта перекрыто. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. «Проводится необходимая диагностика, состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сообщили в министерстве.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство по данному факту начало проверку.
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