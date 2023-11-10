RT: Учительница подралась с мамой шестиклассницы в Подмосковье из-за оскорблений педагога

Tекст: Вера Басилая

После драки учительницы и мамы шестиклассницы в Подмосковье RT поговорил с отчимом девочки и директором учреждения, которые назвали возможные причины происшествия.

По словам отчима Ивана Голикова, приемная дочь постоянно жаловалась на то, что преподаватель цепляется к ней и оскорбляет, и якобы говорила: «Убирайтесь в свою ДНР». Мужчина рассказал, что семья приехала из Донецка, живет в Подмосковье с 2014 года.

Отчим заявил, что семья собирается подавать заявление в полицию, несмотря на то, что руководство школы «советует замять конфликт, а раньше вообще советовали сменить школу».

Директор учреждения Оксана Гайбель подтвердила RT, что родители действительно обращались к ней с вопросами по поводу учительницы, и добавила, что ведется расследование, а в конфликте разбираются правоохранительные органы, учитель находится на больничном.

Выяснилось, что родители учеников уже составляли коллективную жалобу на эту школу в связи с конфликтом бывшего замдиректора учреждения и учительницы русского языка, которую он толкнул и силой удерживал ее в классе.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что мама шестиклассницы приехала в школу после того, как учитель сделала замечания дочери за невыполненное домашнее задание.

СМИ сообщили, что мирным путем решить ситуацию не получилось: женщины начали драку в классе, а потом продолжили перепалку в дверях, свидетелем конфликта стала почти вся школа.

Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.