  • Новость часаАрмия Израиля полностью окружила город Газа
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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    Глава Дагестана прокомментировал «поиски евреев» в турбине самолета
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    16 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    15 комментариев
    2 ноября 2023, 21:37

    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе

    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.

    На выходных в нижегородских пабликах в соцсетях соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником другого мальчика. Подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что близкие родственники подростка нарушили правила пребывания в России. 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

    В отношении мужчины и женщины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им назначено наказание в виде штрафа, а также выдворение из России. Их трое несовершеннолетних детей также будут выдворены вместе с родителями.

    Как уточнил источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья – уроженцы Азербайджана.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (19)
    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

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    2 ноября 2023, 11:05
    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии

    Совбез России: Некомпетентная глава ЕК фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии

    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
    @ Thierry Monasse/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила Советский Союз в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио никак не отреагировал на это, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов напомнил о выступлении фон дер Ляйен 21 сентября на вручении наград Атлантического совета. Обращаясь к японскому премьеру Фумио Кисиде, политик отметила, что его семья родом из Хиросимы и что многие его родственники погибли во время атомной бомбардировки в 1945 году. После этого глава ЕК добавила, что сейчас «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие» (при этом фраза, произнесенная ею по-английски, также переводится как: «Россия угрожает вновь применить ядерное оружие»). Фон дер Ляйен назвала это «непростительным».

    «Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.

    Как отметил замсекретаря Совбеза России, в Токио умолчали о том, что подобное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности.

    Венедиктов добавил, что «упомянутая дама» не раз была замечена в «некомпетентности и тенденциозности», а также в попытках «выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами». По его словам, такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью.

    Ранее на заявление фон дер Ляйен отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ложь главы ЕК спикер российского внешнеполитического ведомства назвала «отвратительной и опасной».

    Коментарии (31)
    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

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    2 ноября 2023, 17:07
    Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
    Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях впервые за долгое время рассказала о состоянии артистки.

    Отвечая на вопрос о том, как себя чувствует актриса, Анна ответила, что Заворотнюк «болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», сообщает Life.

    Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимации с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (30)
    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (14)
    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (26)
    2 ноября 2023, 01:54
    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска

    ВВС США сообщили о неудачном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска
    @ Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошел неудачно, МБР пришлось подорвать в полете, сообщили ВВС США.

    В сообщении говорится, что МБР «безопасным образом ликвидировали» над Тихим океаном. Такое решение было принято из-за «аномалии» в ходе тестового пуска. Комиссия из представителей профильных ведомств должна выяснить причины «аномалии». ВВС заявили, что пуск, несмотря на неудачу, позволил получить важные данные, передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре США также осуществили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Вандерберг.

    Коментарии (26)
    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

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    2 ноября 2023, 10:54
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы отряда «Камертон», который был создан бывшими сотрудниками группы «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат», проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО, сообщил заместитель командира отряда с позывным 011.

    Бывший вагнеровец рассказал о том, как происходит боевое слаживание одной из ротно-тактических групп с применением FPV-дронов. По его словам, следующим этапом станет привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, передает РИА «Новости».

    Он также объяснил, что не только командиры в отряде, но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших бойцов «Вагнера», остальные, по словам 011, это пополнение.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным Барнаул отметил, что тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно.

    Ранее заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что название ЧВК «Вагнер» – «журналистское наименование», юридически такой структуры не было, так как в России нет закона о частных военных компаниях.

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    2 ноября 2023, 11:12
    Охранник школы в Петербурге погиб после игры в ножички

    Охранника школы в Петербурге нашли мертвым на рабочем месте после игры в ножички

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге нашли мертвым после игры в ножички с товарищем охранника школы, нож отскочил от доски и воткнулся мужчине в правую голень, возбуждено уголовное дело.

    В полицию о гибели охранника сообщил его сменщик, который обнаружил мужчину в луже крови, передает 78.ru.

    Полицейские выяснили, что охранник решил поиграть в ножички со своим нетрезвым товарищем, нож воткнулся ему в голень и он истек кровью до прибытия бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Установлено, что оба мужчины неоднократно были судимы за нападения на полицейских, укрывательство преступников, незаконную передачу и сбыт оружия и многое другое, при этом они не стоят на учете в правоохранительных органах.

    Ранее в Московской области арестовали охранника школы, который  повздорил с напарником и нанес ему множественные удары ножом, после чего тот скончался.

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    2 ноября 2023, 14:10
    Россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой

    Гидрометцентр: Наступающая в России зима будет характеризоваться экстремальными перепадами температур

    Россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Грядущая зима в России ожидается достаточно теплой, однако будут наблюдаться экстремальные перепады температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы с экстремальными значениями, передает ТАСС

    «В Москве, например, достаточно часто будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15–20 градусов», – уточнил Вильфанд.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осенне-зимний сезон в России окажется на 1–3 градуса выше нормы, в Москве ожидается теплая и влажная зима с неустойчивой погодой.

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