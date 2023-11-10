Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Песков: Россия не вела расследование диверсии на «Северных потоках»
Представитель Кремля Песков: Россия не вела расследование диверсии на «Северных потоках» и его не сворачивала
Россия не сворачивала расследование диверсии на «Северных потоках», Россию к нему не допускали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Россия не ведет расследование, в этой связи какие могут возникать вопросы о «сворачивании дела», передает РИА «Новости».
«То есть, мы что свернули? Ничего не сворачивали. Мы ничего и не разворачивали», – подчеркнул Песков, отметив, что и ООН не вело никакого расследования и ничего не сворачивало.
Ранее в МИД России заявили, что работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков» решено свернуть, так как страны Запада пытаются спустить все «на тормозах».
До этого российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что Россия глубоко обеспокоена в связи с тем, что по-прежнему отсутствует какая-либо конкретная информация о расследованиях подрыва «Северных потоков».