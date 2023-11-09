Небензя указал на отсутствие результатов расследований по «Северным потокам»

Небензя выразил обеспокоенность отсутствием результатов расследований подрыва «Северных потоков»

Tекст: Антон Антонов

Небензя отметил, что «спустя год после атаки» нет ни конкретной информации, ни тем более «каких-либо выводов». По его мнению, информация, опубликованная в СМИ, скорее всего, призвана «отвлечь внимание международного сообщества», передает ТАСС.

Российская сторона не позволит международному сообществу забыть об этом теракте, как того хотелось бы западным странам, заявил постоянный представитель России.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.