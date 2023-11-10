Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
«Рособоронэкспорт» решил показать в Дубае крылатую ракету X-69
«Рособоронэкспорт» впервые покажет на выставке в Дубае крылатую ракету X-69
Входящий в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» впервые представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, включая крылатую ракету Х-69, а также военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
По его словам, «Рособоронэкспорт» в 2023 году впервые представит здесь военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69, а также лучший в мире боевой вертолет Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, передает ТАСС.
По словам гендиректора «Рособоронэкспорта», представляемый на статической стоянке военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э) многофункционален и успешно используется для решения широкого круга задач, в том числе для выполнения специальных операций и десантирования.
В пресс-службе компании отметили, что на самолете установлена многоканальная оптико-электронная визирная система для определения площадок десантирования и контроля сброса грузов и десанта, а также бортовой комплекс обороны «Президент-С». Вместе с Ил-76МД-90А (Э) «Рособоронэкспорт» представит образцы различных парашютно-десантных систем, в том числе впервые на Ближнем Востоке – автоматизированную систему доставки грузов «Юнкер-ДГ-250».
Напомним, в 2021 году «Рособоронэкспорт» на Dubai Airshow заключил контракты на 1,3 млрд долларов.