Рособоронэкспорт на Dubai Airshow заключил контракты на 1,3 млрд долларов

Рособоронэкспорт в ходе выставки Dubai Airshow 2021 заключил контракты на авиатехнику на сумму более 1,3 млрд долларов, сообщил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В ходе работы Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 млрд долларов. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

Он подчеркнул, что по объективным причинам «назвать страны мы не можем».

Как сообщил гендиректор компании Александр Михеев, Рособоронэкспорт по итогам 2021 года поставит на экспорт 36 самолетов, почти 60 вертолетов, а также беспилотники.

«По линии Рособоронэкспорта в течение 2021 года предполагается осуществить поставку 36 самолетов различного назначения и почти 60 вертолетов, а также авиадвигатели и большие БПЛА (беспилотники)», – сказал Михеев.

По его словам, среди поставляемых в 2021 году образцов авиатехники: самолеты МиГ-29М, СУ-30 МКИ, СУ-35, УТС Як-130, вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П, различные авиационные двигатели и авиационные средства поражения.

По словам Михеева, Рособоронэкспорт в ходе переговоров на Dubai Airshow 2021 получил обращения от иностранных заказчиков на поставку авиатехники на сумму более 2,5 млрд долларов.

По его словам, выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок.

Общий объем портфеля заказов Рособоронэкспорта сегодня составляет 52 миллиарда долларов.

«На сегодняшний день портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вертолетной техники включает в себя более 180 боевых машин на общую сумму около 4 млрд долларов, а в целом в портфеле заказов – техника ВВС составляет 42%, ПВО – 31%», – сказал Михеев.

Он отметил, что среди поставляемых в 2021 году за рубеж вертолетов: вертолеты Ми-17В5, Ми-171Ш, Ми-35М, Ми-35П.

Ранее Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия.