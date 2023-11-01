Турция оправдалась за дозаправку бомбардировщиков США на своей территории

Турция объяснила дозаправку бомбардировщиков США на своей территории

Tекст: Валерия Городецкая

Во вторник бомбардировщики B-1B 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США прибыли на авиабазу Инджирлик в Турции для дозаправки в рамках давно запланированной учебной миссии бомбардировочной оперативной группы, сообщили в администрации турецкого лидера, передает РИА «Новости».

«Бомбардировщики B-1B и турецкие танкеры KC-135R Asena, а также самолеты F-16 провели процедуры Joint Terminal Attack Controller (JTAC) и тренировочные миссии по ближней авиационной поддержке», – говорится в заявлении властей.

Отмечается, что заправка самолетов на турецкой авиабазе не имеет никакого отношения к палестино-израильскому обострению.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.