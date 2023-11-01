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Турция оправдалась за дозаправку бомбардировщиков США на своей территории
Турция объяснила дозаправку бомбардировщиков США на своей территории
Дозаправка американских бомбардировщиков на турецкой авиабазе не имеет отношения к палестино-израильскому конфликту, заявили в администрации президента Турции.
Во вторник бомбардировщики B-1B 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США прибыли на авиабазу Инджирлик в Турции для дозаправки в рамках давно запланированной учебной миссии бомбардировочной оперативной группы, сообщили в администрации турецкого лидера, передает РИА «Новости».
«Бомбардировщики B-1B и турецкие танкеры KC-135R Asena, а также самолеты F-16 провели процедуры Joint Terminal Attack Controller (JTAC) и тренировочные миссии по ближней авиационной поддержке», – говорится в заявлении властей.
Отмечается, что заправка самолетов на турецкой авиабазе не имеет никакого отношения к палестино-израильскому обострению.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.