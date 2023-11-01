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    Более слабая структура всегда оказывается подчинена более сильной, и Церковь неизбежно дрейфует за государством. Это хорошо видно на примере государственных церквей в Британии и Скандинавии – они отошли от библейской этики в области пола именно вслед за либеральным государством.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 09:39

    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

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    31 октября 2023, 15:21
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием «Баба Яга», сообщил представитель батальона.

    Как уточнил представитель батальона, наши ребята сбили один такой дрон, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега Днепра рассказал, что украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

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    31 октября 2023, 11:36
    Минобороны раскрыло планы Киева по провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Минобороны: Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом» для обвинения России в якобы распространении вируса патогенного гриппа птиц, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, передает ТАСС.

    В сценарий тренинга было заложено использование вируса патогенного гриппа птиц, который обладает высокой летальностью для человека. По замыслу учений, случаи инфекции фиксируются в Николаевской области Украины, после чего проводится отбор и анализ проб, рассказал Кириллов.

    Как отметил начальник войск РХБЗ, в результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны России, информация о вспышке публикуется в западных СМИ, а также организуются публичные акции медицинских работников с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств.

    В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма генерального секретаря ООН, итогам которого становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО с введением очередных санкций, заявил Кириллов.

    Генерал обратил внимание, что на тренинге были представители СБУ и Национальной полиции Украины, что может быть связано с возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием.

    Кроме того, в тренинге участвовали представители органов государственной власти Украины, сотрудники западных некоммерческих организаций сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер. Модератором выступила член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, которая несколько лет публично дискредитирует Россию по вопросам биобезопасности на международной арене.

    К тренингу также была привлечена руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Кучерява, которая отвечает за медиапланирование для правительственных организаций Украины и США, что может указывать на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ, считает Кириллов.

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

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    1 ноября 2023, 02:21
    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России

    Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения Украины и России

    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией, документ внесен украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Пояснительная записка к проекту закона не опубликована, передает ТАСС.

    Документ направлен на рассмотрение руководству украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Консульскую конвенцию между двумя странами подписали в 1993 году, соглашение начало действовать в конце 1995 года. Соглашение регулировало вопросы открытия консульских учреждений и нахождение консульских работников в России и на Украине.

    Напомним, после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, которые позднее вошли в ее состав по результатам референдумов, и начала специальную военную операцию на Украине, Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.


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    31 октября 2023, 11:10
    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ российским FPV-дроном

    МО: Танк ВСУ был уничтожен точным ударом FPV-дрона на ходу

    Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    По сообщению Минобороны, танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона, передает РИА «Новости».

    Ранее российские FPV-дроны сожгли наступающие немецкие танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины, у Работино на Запорожском фронте, видео атаки опубликовали военкоры.

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    31 октября 2023, 14:59
    Секретарь СНБОУ Данилов призвал забыть о «стратегии по России» и заняться Украиной

    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал забыть о «перевоспитании» России и заняться своей страной

    Tекст: Вера Басилая

    Украина должна перестать считать себя «глобусом», который «решает все и вся»; киевскому режиму нужен план собственной страны, а не «стратегии по России», заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

    Данилов призвал отказаться от идеи «обучения и перевоспитания России» и заняться собственной страной. Для этого, по его мнению, украинцам следует ответить на вопрос: «Кто мы?»

    «Попытка подать новую историю, переписать ее – проблема для нас. Нам нужно ясно знать, кто мы. Знать свою историю», – приводит RT слова Данилова.

    Он отметил, что на Украине на самом деле «нет ни одной политической партии», а лишь «политические проекты». Кроме того, Данилов раскритиковал образование с переписыванием истории.

    «Выдача диплома была поставлена на поток и продолжает происходить. Вы можете не учиться, ни разу не видеть преподавателя, заплатить деньги, получить дипломы», – заявил он.

    Ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

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    31 октября 2023, 12:52
    Американский полковник объяснил, зачем России освобождать Одессу и Харьков

    Полковник Макгрегор: Путин хочет прекратить притеснение русских и освободит Одессу и Харьков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не желает воевать с НАТО, он хочет прекратить притеснение русского народа на Украине, поэтому скоро освободит Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Макгрегор считает, что Россия не хочет нападать на Польшу, но собирается закончить войну и взять контроль над исторически русскими территориями, что и произойдет со временем.

    По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством, Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, чтобы Россия не жила под угрозой.

    Ранее разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

    Напомним, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.

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    31 октября 2023, 12:59
    Российские военные: Боевики ВСУ по радиообмену угрожают убить друг друга

    Российские военные перехватили радиообмен, в котором боевики ВСУ угрожали убить друг друга

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оскорбляют друг друга и угрожают убийством по радиообмену, рассказал начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) близ Соледара с позывным Варяг.

    По его словам, между бойцами ВСУ состоялся радиообмен, что стало поводом для разбирательства, передает ТАСС.

    «Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что «я тебя убью» – недопустимо. У них это норма», – отметил Варяг.

    Он также добавил, что украинские военные проявляют агрессивность и неуважение человеческого достоинства, причем в ходе радиопереговоров используют исключительно русский язык.

    Ранее в Киеве заявили, что военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу», и они становятся опасными для себя и своих сослуживцев.

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    31 октября 2023, 11:18
    Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска уничтожили много танков Leopard 2 на Украине, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Как говорится в публикации, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Экс добавил, что Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году, но эти танки могут появиться не скоро, потому что «русские выводят из строя боевые машины ускоряющимися темпами», передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что это достигается за счет применения Российской армией ракетного комплекса «Корнет», который легко пробивает западную технику.

    В статье Forbes указано, что даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от «Корнета».

    В качестве примера для описания проблем ВСУ он рассказал о 21-й бригаде ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и которая, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    31 октября 2023, 22:45
    Крупный пожар произошел в Донецке после украинского обстрела, есть жертвы

    В результате украинского обстрела Донецка погибли два человека, произошел крупный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку, произошел крупный пожар, два человека погибли, сообщили в оперативных службах ДНР и СМИ.

    Вечером украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. Пострадали как минимум семь человек, в том числе журналисты и сотрудники МЧС, передает ТАСС.

    Сообщалось, что удар пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из РСЗО. Атака проходила в три этапа с разницей в несколько минут.

    Напомним, СМИ сообщали, что после того, как на место прибыли пожарные, спецслужбы и журналисты, ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами. Три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте обстрела.

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    31 октября 2023, 13:15
    Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР Stryker

    Пленный ВСУ рассказал, как его подразделению поставили сломанные БТР Stryker

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все четыре полученных одним из подразделений ВСУ американских БТР Stryker сломались или были уничтожены до вступления в бой, рассказал пленный украинский военный Владимир Мурга, мобилизованный из Ровно в феврале этого года.

    При эксплуатации техники бойцы ВСУ сталкивались с постоянными проблемами, одну из четырех машин сразу разобрали на запчасти, вторая после прибытия в расположение уехала на ремонт, передает РИА «Новости». Роте, в которой служил Мурга, прислали еще две машины, которые были уничтожены силами ВС России при попытке выполнить боевую задачу.

    По словам Мурги, в первый же выезд один или два «Страйкера» сожгли ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами), еще один сам просто загорелся в лесопосадке и из него выносили боеприпасы, чтобы не взорвался. Пленный добавил, что в итоге один «Страйкер» остался плюс-минус на ходу, но и у него была проблема с пулеметом, который мог максимум сделать 10-15 выстрелов.

    По его словам, сослуживцы, обслуживающие американскую технику, жаловались, что на базе НАТО в Германии, где проходило обучение расчета и формировались партии оружия для Киева, со «Страйкеров» были сняты все необходимые для боевых действий компоненты, и рота собеседника Мурги получила «голые» машины.

    «Еще у него проблема, что он по грязи вообще не едет, по песку еще что-то из себя представляет, но буквально одна лужа воды... Мы приехали в Запорожье, первый дождь, и он не ездит. Именно сами немцы снимают с них «обвесы». Водители все жаловались, что даже бронестекла перед водителем стоят, снимают, дополнительную керамическую броню снимают, оставляется просто голый «Страйкер», – посетовал он.

    Ранее расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.

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    31 октября 2023, 13:48
    ФСБ задержала в ЛНР воевавшего за ВСУ россиянина

    Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР уроженца Тверской области, воевавшего в рядах ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженец Тверской области, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержан на территории Луганской народной республики, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в службе управления ФСБ России по Тверской области.

    В ФСБ пояснили, что мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР. Отмечается, что уроженец Тверской области занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, передает ТАСС.

    Сообщается, что в рамках дела о госизмене проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всей противоправной деятельности задержанного.

    Ранее ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, ведущих атаки на российские информационные ресурсы.

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    31 октября 2023, 22:11
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили дымовую маскировку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Губернатор, объясняя появление «дыма в районе Севастопольской бухты», сообщил в Telegram, что военные применили «табельные средства маскировки».

    Позднее он сообщил об «отбое воздушной тревоги».

    Накануне сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.


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    1 ноября 2023, 03:24
    В спецслужбах России указали на поставки украинским «Химпромом» наркотиков ВСУ

    В спецслужбах России рассказали о поставках украинской группировкой «Химпром» наркотиков в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины, сообщил источник в спецслужбах России.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что сбыт наркотиков ведут «под видом участия в боевых действиях против России».

    Напомним, российские спецслужбы выявили полный состав ОПГ «Химпром». Группировка работает с 2014 года, в ней состоит около 1 тыс. человек. Возглавляет «Химпром» Егор Буркин. Буркин приехал на Украину из России в 2016 году, получил украинский паспорт. Россию Буркин покинул после того, как его начали разрабатывать спецслужбы. Группировка получила поддержку и прикрытие в Верховной раде.


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