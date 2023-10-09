Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
Суд повторно оштрафовал телеведущую Лазареву
Суд вновь оштрафовал телеведущую Лазареву за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (в России (признана иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента, ей назначен штраф в 40 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе, Лазарева признана виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (производство материалов, их распространение с использованием интернета без указания на то, что материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иноагента) и назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей, передает ТАСС.
Напомним, в июне Лазарева была оштрафована за аналогичное правонарушение на 30 тысяч рублей.