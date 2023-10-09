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Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал ошибками вратарей счет игры со «Спартаком»
Пропущенные ЦСКА и «Спартаком» мячи в матче 11-го тура РПЛ – это следствия ошибок вратаря, заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
Игроки обеих команд проявили себя как дилетанты в прошедшем матче, заявил Пономарев в беседе с «Газетой.Ru».
У футболистов ЦСКА началась в добавленное время паника, и этим воспользовался полузащитник «Спартака» Хесус Медина, забив гол. Ударов по воротам за весь матч почти не было, игрок «Спартака» Квинси Промес «забил случайно», поскольку ошибку допустил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Нападающему ЦСКА Адольфо Гайичу удалось забить мяч в ворота противника, поскольку вратарь «Спартака» Александр Максименко занял неправильную позицию, отметил Пономарев.
Напомним, встреча «Спартака» и ЦСКА завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.