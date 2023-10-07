Tasnim: Парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля

Tекст: Вера Басилая

В сообщении иранских парламентариев говорится, что меджлис заявил о своей поддержке беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления, передает РИА «Новости».

Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что если Израиль нападет на сектор Газа, то это обернется большим количеством смертей.

В свою очередь посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.

Кроме того, президент Палестины Аббас заявил о праве мирных жителей на самооборону от Армии обороны Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны, жителям страны необходимо объединиться ради победы.

Напомним, Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.