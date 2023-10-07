«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля
Tasnim: Парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля
Депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» движения ХАМАС против Израиля, сообщило иранского агентство Tasnim.
В сообщении иранских парламентариев говорится, что меджлис заявил о своей поддержке беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления, передает РИА «Новости».
Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что если Израиль нападет на сектор Газа, то это обернется большим количеством смертей.
В свою очередь посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.
Кроме того, президент Палестины Аббас заявил о праве мирных жителей на самооборону от Армии обороны Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны, жителям страны необходимо объединиться ради победы.
Напомним, Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.