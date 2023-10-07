Посол Израиля рассказал, какой ответ ждет ХАМАС после ударов со стороны сектора Газа

Посол Израиля в Москве Цви рассказал, какой ответ ждет ХАМАС после ударов со стороны сектора Газа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, более 3 тыс. ракет было выпущено по территории еврейского государства, вооруженные террористические группы вошли в ряд израильских городов и кибуцов, передает ТАСС.

Цви подчеркнул, что официально заявлено о 22 погибших, а также более сотни раненых, что указывает на «действительно состояние войны».

Тем временем истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.