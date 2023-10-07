«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.6 комментариев
Посол Израиля рассказал, какой ответ ждет ХАМАС после ударов со стороны сектора Газа
Посол Израиля в Москве Цви рассказал, какой ответ ждет ХАМАС после ударов со стороны сектора Газа
Ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
По его словам, более 3 тыс. ракет было выпущено по территории еврейского государства, вооруженные террористические группы вошли в ряд израильских городов и кибуцов, передает ТАСС.
Цви подчеркнул, что официально заявлено о 22 погибших, а также более сотни раненых, что указывает на «действительно состояние войны».
Тем временем истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.