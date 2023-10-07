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Израиль нанес удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.
Согласно сообщению, десятки истребителей армии Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем оперативным командным центрам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что с утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,2 тыс. ракет, кроме того, террористы проникли на южную территорию страны, в ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».
Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.
Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.
До этого армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.