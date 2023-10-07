  • Минобороны Израиля: Лидеры ХАМАС начали войну
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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    Артиллеристы подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные
    Армия Израиля объявила о готовности к войне из-за обстрелов со стороны сектора Газа
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США
    Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине
    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    14 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 09:40

    Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа

    Армия Израиля начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля начала наносить ответные удары по территории сектора Газа в связи с прошедшим утром в субботу массированным ракетным обстрелом, сообщили в армейская пресс-служба.

    По информации пресс-службы, в данный момент оборонная армия Израиля наносит удары по сектору Газа, передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. В центре и на юге Израиля ввели особое положение из-за обстрелов из Газы.

    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    Коментарии (27)
    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

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    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ

    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов

    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

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    6 октября 2023, 16:15
    Медведев дал совет Бербок и Шольцу в связи с прогнозом о спаде немецкой экономики

    Медведев отреагировал на информацию о спаде экономики ФРГ

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал данные о прогнозируемом спаде экономики Германии, сравнив их с прогнозами по российской экономике.

    В своем Telegram-канале он указал, что правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%, в то время как экономика России вырастет по итогам года на 2,8%.

    «Так держать, Шольц, Бербок и Ко», – подчеркнул Медведев.

    Тем временем в Германии заявили об отсутствии необходимости искать работу беженцам с Украины, так как немецкие власти выплачивают им солидное пособие.

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    6 октября 2023, 12:56
    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии

    Военный эксперт Леонков: Турецкий БПЛА мог по ошибке подлететь к военной базе США

    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Полет турецкого БПЛА в Сирии либо не был согласован с США, либо беспилотник отклонился от своего курса. Американцы, в свою очередь, не стали разбираться в причинах и уничтожили дрон союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США подтвердили, что американский истребитель F-16 в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    «Все полеты блока НАТО, в том числе и дронов, должны согласовываться с членами альянса. В данном случае Турция, скорее всего, не предупредила США о запуске БПЛА. Американцы, не став разбираться в причинах, проявили свою спесь и сбили подозрительный объект около базы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Турецкие дроны летают рядом с американскими объектами, поскольку в том же районе располагаются курдские военные формирования. США оказывают поддержку представителям этого народа, в то время как Анкара считает их организации террористическими, поэтому и отправляет БПЛА бомбить их лагеря», – отмечает собеседник.

    «В данном случае дрон мог нанести удар рядом с военным лагерем США по ошибке. Такие аппараты летят в заранее заданный регион и выполняют там поставленные задачи. Но если их система дает сбой, то беспилотник может отклониться от курса. Такие инциденты происходили с теми же американцами в Афганистане и Сирии», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, инцидент закончится взаимными обвинениями. Стороны скажут, что надо было предупредить друг друга, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Либо Турция и США решат проблему в кулуарах. Предполагаю также, что будет выработан механизм, который предотвратит подобные инциденты в будущем», – резюмировал Леонков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который находился на расстоянии менее полукилометра от сил Штатов, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.

    По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей американских ВС не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.

    Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили на севере сирийской провинции Хасеке над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем, передает Al Mayadeen.

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    6 октября 2023, 18:11
    Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым
    Дизайнер Лебедев приехал в Чечню и извинился перед Кадыровым
    @ t.me/temalebedev

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев во время поездки в Чечню встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым и извинился за свои высказывания о нем.

    Дизайнер рассказал, что получил в Чечне диплом финалиста за второе место его студии в конкурсе на мастер-план Грозного. Кроме того, он смог лично пообщаться Рамзаном Кадыровым.

    «Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном [Кадыровым] за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться», – написал Лебедев в своем Telegram-канале.

    В заключение Лебедев добавил, что в своем посте подтверждает «свое совершеннейшее почтение» Кадырову и «очень его уважает», еще раз попросив прощения.

    В 2019 году Кадыров высказался по поводу людей, разжигающих конфликты в интернете, и посоветовал властям жестко их наказывать. На это Лебедев ответил постом в соцсетях, в котором резко обвинил Кадырова в призывах «убивать людей».

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (33)
    6 октября 2023, 18:19
    СМИ допустили участие СБУ в нападении на лидера немецкой партии АдГ

    Deutschland Kurier: Нападение на лидера АдГ Хрупаллу могла совершить СБУ

    СМИ допустили участие СБУ в нападении на лидера немецкой партии АдГ
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) может быть причастна к нападению на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, пишет портал Deutschland Kurier.

    В западных разведывательных кругах ходят слухи, что украинская спецслужба могла стоять за нападением на Хрупаллу, сообщил в пятницу портал DeutschlandKurier, передают «Известия».

    Опрошенные порталом эксперты в области разведки заявили, что не считают необоснованными подозрения в адрес СБУ. Бывший глава немецкой секретной службы заявил, что в крови Хрупаллы не обнаружили яд, а веществами, которые нельзя обнаружить, могут владеть только спецслужбы.

    В среду сопредседателя АдГ Тино Хрупаллу доставили в больницу после происшествия на предвыборном митинге. Политик внезапно почувствовал себя плохо. По некоторым данным, на месте происшествия нашли шприц и иглу для него. Прокуратура начала расследование инцидента, дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений.

    Коментарии (6)
    6 октября 2023, 12:05
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

    Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Мохаммади

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
    @ Mohammadi family archive/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия мира 2023 года присуждена находящейся в заключении иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех», сообщил Нобелевский комитет.

    Представляя лауреата, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что «премия мира в этом году также присуждается сотням тысяч людей», выступившим в прошлом году против дискриминации и угнетения в отношении женщин в Иране, передает ТАСС.

    Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы. Правозащитница все еще находится в заключении.

    Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации.

    Нобелевской премией мира до сего дня обладали 110 человек, включая 18 женщин, а также 27 организаций. Первыми в 1901 году ее удостоились основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации «Лига мира и свободы» (1867) французский политический деятель Фредерик Пасси.

    Также лауреатами премии нередко становились политики, общественные и религиозные деятели: президент США Теодор Рузвельт (1906), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса (1983), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), борец с апартеидом Нельсон Мандела (1993), президент США Барак Обама (2009).

    Наши соотечественники трижды были отмечены этой наградой: академик Андрей Сахаров (1975) – «за борьбу со злоупотреблением властью», президент СССР Михаил Горбачев (1990) – «в знак признания его роли в мирном процессе», журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом, 2021) – за «усилия по защите свободы слова».

    В 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), который погиб в сентябре того же года в авиакатастрофе. Этот случай стал единственным в истории премии, когда награда присуждалась посмертно. Позднее Нобелевский фонд запретил посмертное награждение.

    Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, стал вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо (1973).

    Средний возраст награжденных составляет 62 года. Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым – 87-летний британец Джозеф Ротблат (1995).

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 14:23
    Отец угнавшего на Украину вертолет Кузьминова рассказал об отношениях с сыном

    Отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на подконтрольную киевскому режиму территорию, обвинил его мать в том, что тот совершил предательство.

    Отец Кузьминова в беседе с RT рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. После этого он вел «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму. Он не назвал преступление, по которому его осудили.

    После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

    «Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах. Уже учился там (в Сызранском авиационном училище). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», – сказал собеседник.

    Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолета он был опрошен следователями.

    По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

    В августе появились сообщения, что Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области, на контролируемой киевским режимом территории. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для ВСУ.

    Минобороны России опровергало данные о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 19:42
    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные

    Агроном Викулов объяснил, почему нельзя укрывать растения на зиму в первые заморозки

    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Не стоит укрывать растения на зиму до устойчивых заморозков в ночное время, поскольку есть риск ослабить или убить цветочные культуры, а также под укрытием размножатся грибы, что также губительно для дачных культур, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

    «Вообще обычно на зиму укрывают цветочные культуры, например, розы, и виноград. Но несмотря на предстоящие заморозки в Москве и области в выходные, укрывать их к зиме пока не стоит, они требуют более позднего укрытия. Тем более что впереди еще будет потепление», – говорит Викулов.

    Если начать укрывать растения сейчас, то дачников ждет две опасности, предупреждает специалист. Во-первых, те же розы – ремонтантные растения, то есть способные повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода. Под укрытием может создаться парниковая атмосфера, начнут пробуждаться почки. А поскольку на дворе осень, наступят холода и уличное растение будет слабеть либо может вовсе погибнуть.

    Во-вторых, продолжает собеседник, при потеплении и слишком раннем укрытии создаются идеальные условия для размножения грибка, что также губительно для растений. Причем данный пункт касается всех культур, которые требуют укрытия на зиму. В связи с этим эксперт порекомендовал в эти выходные ничего с растениями не делать.

    «Вообще укрывать растения на зиму следует тогда, когда температура воздуха в ночное время опускается до минус 5–7 градусов. Но до этого растения нужно подготовить: розы необходимо обрезать. Далее обязательно нужно обработать каким-либо из фунгицидов как само растение, так и грунт рядом, чтобы обезопасить растение от болезнетворных бактерий. Укрывать нужно уже с наступлением серьезных ночных морозов. То же самое касается и винограда», – делится Викулов.

    Он также обращает внимание на то, что все растения должны уйти под укрытия без листвы, поскольку она под укрытием начинает заселять крону грибком. Кроме того, он рассказал, что осенняя работа в саду заключается в обрезке ягодников (малины, смородины, крыжовника), внесении удобрений и обязательной уборке опавшей листвы, поскольку она – рассадник болезней для растений.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о заморозках до 1-2 градусов. Они в столичном регионе будут наблюдаться в ночь на субботу, воскресенье и понедельник. В дневное время температура ожидается ниже климатической нормы и составит 4–9 градусов. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра, уже к концу следующей недели тепло вернется в столицу.

    Коментарии (6)
    6 октября 2023, 13:10
    Канадец отказался жать Трюдо руку

    Канадец раскритиковал премьера Трюдо за помощь Украине и отказался жать ему руку

    Канадец отказался жать Трюдо руку
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с жителями страны обменялся рукопожатиями с некоторыми из собравшихся, однако один из канадцев жать руку премьеру отказался.

    Канадец осудил Трюдо за помощь Украине и заявил, что тот «потерял страну». По его словам, помощь со стороны властей Канады оказывается «парню» на Украине (Владимиру Зеленскому), который «убивает собственную страну», передает канал «360» со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Трюдо попытался ответить на критику, назвав все прозвучавшие в свой адрес заявления «российской пропагандой». По его словам, так считать может якобы лишь человек, который слушал президента России Владимира Путина.

    «Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие», – отреагировал канадец, раскритиковав премьер-министра за тотальную цензуру в СМИ.

    О том, что Трюдо уничтожает в Канаде свободу слова, ранее также заявлял американский предприниматель Илон Маск.

    Напомним, в сентябре Трюдо оказался в центре громкого скандала из-за чествования украинского нациста в канадском парламенте. Попытки канадского премьера оправдаться в Москве назвали жалкими.

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