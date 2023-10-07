В центре и на юге Израиля ввели особое положение из-за обстрелов из Газы

Глава Минобороны Израиля Галант сообщил о введении в центре и на юге страны особого положения из-за обстрелов из Газы

Tекст: Александра Юдина

По информации пресс-службы, министр объявил об «особом положении в области безопасности» в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа, передает ТАСС.

В данный момент продолжают звучать сирены воздушной тревоги, предупреждающие население о возможных ракетных обстрелах, которые сработали в южных и центральных районах Израиля утром и звучат уже более часа.

Так, первые сообщения о воздушной тревоге начали поступать в 6.29 (совпадает с Москвой) близ населенного пункта Яд-Мордехай около границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям.

Позднее сообщения о сигналах тревоги поступали непрерывно в течение часа. В частности, сирены периодически звучат на юге Израиля, включая города Беэр-Шева, Ашдод, Ашкелон, а также в центральной части страны, в том числе в районе Тель-Авива и его окрестностях.

Уточняется, что в связи с обострившейся ситуацией премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, анонсировано его срочное совещание с руководством силовых структур страны.

Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа.

