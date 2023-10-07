«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
В Палестине заявили о праве народа на самооборону от военнослужащих Израиля
Президент Палестины Аббас заявил о праве мирных жителей на самооборону от Армии обороны Израиля
Президент Палестины Махмуд Аббас провел экстренное заседание с официальными лицами, во время которого подчеркнул право палестинского мирного народа на самооборону от израильских войск и поселенцев, сообщает агентство WAFA.
По его словам, палестинский народ имеет право на самооборону от терроризма поселенцев и израильских войск, передает РИА «Новости».
Более того, Аббас поручил «обеспечить все, что необходимо, для укрепления стойкости палестинского народа».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны, жителям страны необходимо объединиться ради победы.