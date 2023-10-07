«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.6 комментариев
Нетаньяху призвал всех жителей Израиля объединиться ради «победы в войне»
Премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне»
Начиная с сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны, жителям страны необходимо объединиться ради победы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны заявил, что Израиль с утра находится в состоянии войны, и первая цель государства – зачистить враждебные силы, восстановить безопасность и спокойствие в общинах, пострадавших от боевиков, передает ТАСС.
Премьер уверен, что Израиль заставит своих противников «заплатить высочайшую цену» за нападение, и призвал всех жителей объединиться ради «победы в войне».
Ранее Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.
До этого посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.
Между тем, истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.