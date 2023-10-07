Нетаньяху призвал всех жителей Израиля объединиться ради «победы в войне»

Премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне»

Tекст: Вера Басилая

Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны заявил, что Израиль с утра находится в состоянии войны, и первая цель государства – зачистить враждебные силы, восстановить безопасность и спокойствие в общинах, пострадавших от боевиков, передает ТАСС.

Премьер уверен, что Израиль заставит своих противников «заплатить высочайшую цену» за нападение, и призвал всех жителей объединиться ради «победы в войне».

Ранее Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.

До этого посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.

Между тем, истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.