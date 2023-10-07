«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.6 комментариев
Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь
МИД: Россия призывает Палестину и Израиль прекратить огонь
Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Он заявил, что произошел рецидив конфликта, длящегося 75 лет. Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта, в том числе, с арабскими странами и призывает к немедленному прекращению огня, передает ТАСС.
Ранее посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.