Посол Палестины сказал, к чему может привести нападение Израиля на сектор Газа

Посол Палестины в России рассказал, к чему может привести возможное нападение Израиля на сектор Газа

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, есть опасения, что Израиль объявит официальное нападение на сектор Газа. За этим последуют смерти, разрушение и страдания мирного населения, передает ТАСС.

Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина считает необходимым созыв заседания Совбеза ООН по эскалации на Ближнем Востоке.

«Сейчас момент, чтобы ООН объявила созыв специального заседания, что-то сделала для того, чтобы остановить это», – сказал он.

Ранее посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.