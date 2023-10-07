«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.11 комментариев
Посол Палестины сказал, к чему может привести нападение Израиля на сектор Газа
Посол Палестины в России рассказал, к чему может привести возможное нападение Израиля на сектор Газа
Если Израиль нападет на сектор Газа, то это обернется большим количеством смертей, заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
По его словам, есть опасения, что Израиль объявит официальное нападение на сектор Газа. За этим последуют смерти, разрушение и страдания мирного населения, передает ТАСС.
Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина считает необходимым созыв заседания Совбеза ООН по эскалации на Ближнем Востоке.
«Сейчас момент, чтобы ООН объявила созыв специального заседания, что-то сделала для того, чтобы остановить это», – сказал он.
Ранее посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.