Орбан: Венгрия будет защищать границы от мигрантов и от брюссельских бюрократов

Орбан назвал изнасилованием навязывание миграционного пакта Польше и Венгрии

Tекст: Валерия Городецкая

На своей странице в соцсети X («Икс», ранее Twitter, запрещен в России) Орбан выступил резко против плана руководства Евросоюза по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества, передает ТАСС.

«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что Венгрия будет защищать границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов».

Миграционный пакт предусматривает расселение беженцев в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание. Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов, и самые последние решения в Евросоюзе, касающиеся подготовки миграционного плана, принимались без участия Будапешта и Варшавы.

Ранее правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину.