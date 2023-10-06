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Орбан: Венгрия будет защищать границы от мигрантов и от брюссельских бюрократов
Орбан назвал изнасилованием навязывание миграционного пакта Польше и Венгрии
Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
На своей странице в соцсети X («Икс», ранее Twitter, запрещен в России) Орбан выступил резко против плана руководства Евросоюза по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества, передает ТАСС.
«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что Венгрия будет защищать границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов».
Миграционный пакт предусматривает расселение беженцев в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание. Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов, и самые последние решения в Евросоюзе, касающиеся подготовки миграционного плана, принимались без участия Будапешта и Варшавы.
Ранее правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину.