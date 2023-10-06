Мобильное приложение банка «Ак Барс» удалили из Google Play

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, в магазине приложений App Store для телефонов на базе iOS приложение пока для скачивания доступно.

В пресс-службе «Ак Барс» сообщили, что для установки на Android, а также обновления приложения можно воспользоваться альтернативными магазинами: RuStore, Galaxy Store, Xiaomi Store, AppGallery, NashStore, при этом уже установленное мобильное приложение продолжит работать в полном объеме.

Кроме того, в банке пояснили, что для проведения необходимых операций можно пользоваться веб-версией «Ак Барс Банк Онлайн», адаптированной для мобильных устройств.

Чтобы сохранить уже скаченное приложение на iPhone, которое еще доступно в App Store, банк порекомендовал отключить автоматическое обновление.

Ранее мобильное приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play.