В Крыму назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»

В Украинской общине Крыма назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»

Tекст: Ольга Никитина

Гридчина заявила РИА «Новости», что провальная попытка украинских десантников высадиться в Крыму призвана лишь отвлечь внимание от провального контрнаступления ВСУ. «Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз», – подчеркнула она, отметив, что запугать крымчан не удастся, как и пошатнуть внутриполитическую обстановку в регионе.

«Россия – сильная страна, наш народ славится единством и верностью отчизне», – сказала Гридчина, добавив, что в Крыму полностью поддерживают российских военнослужащих и верят в победу России.

Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

При этом ГУР МО Украины распространило видео, на котором украинские военные якобы стоят на берегу Крыма, демонстрируя там флаг своей страны, и обещают сделать полуостров «украинским или безлюдным». Участник ДРГ на допросе заявил, что видео и фото на фоне украинского флага в Крыму были задачей его группы.