Украинские беспилотники атаковали Курскую область

ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.