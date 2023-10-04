Дружинник получил ранение при атаке беспилотника ВСУ в Курской области

Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

Tекст: Евгений Поздняков

«Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку: «ВСУ побеждают, и мы уже достигли Крыма». Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

«Вполне возможно, что следующие вылазки диверсантов окажутся более крупными. Они могут не возыметь стратегического успеха, но серьезно навредить местному населению они вполне способны. Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

«Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.