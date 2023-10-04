Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ночью в теплом секторе атлантического циклона столбики минимальных термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ не опускались ниже 12,9 градуса тепла, в Тушино было плюс 11,9, в центре Москвы, на Балчуге, – плюс 13,2, передает ТАСС. Тишковец добавил, что такое тепло, какое было зафиксировано на ВДНХ, в последний раз наблюдалось 57 лет назад, а 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив лишь рекордному 1966-му.

Тишковец отметил, что такие ночные температурные показатели соответствуют летней климатической норме. По его словам, с момента создания метеостанции ВДНХ, в ночь на 4 октября минимальная температура выше 10 градусов тепла наблюдается всего один раз в восемь лет.

Синоптик рассказал, что с четверга, в тыл циклона, начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели, когда столбики термометров устремятся к нулевой отметке, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега.

Согласно данным Гидрометцентра, в Москве в среду ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что заморозки до минус 1-2 градусов прогнозируются в Москве и Подмосковье в субботу-понедельник.