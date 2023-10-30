Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.2 комментария
Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию против евреев
Глава Чечни Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию в отношении евреев из-за действий властей Израиля
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.
«Израильский режим показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. (...) Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.