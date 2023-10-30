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    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    30 октября 2023, 08:13

    В Белоруссии указали на неэффективность НАТО в Европе

    Министр обороны Белоруссии Хренин поставил под вопрос эффективность НАТО в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО заявляет о глобализации своих функций на всю планету, хотя даже на территории Европы эффективность данного альянса под большим вопросом, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Сяншаньском форуме по безопасности.

    Глава Минобороны Белоруссии также назвал опасной тенденцию возрождение старых союзов государств, формирование новых военно-политических блоков, а также расширение функций существующих региональных альянсов для противодействия своим конкурентам на международной арене, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс создавать «огромные запасы» оружия для «обеспечения мира и свободы».

    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (38)
    27 октября 2023, 12:08
    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам

    Сенатор Долгов: Позорный поступок мэра Киркенеса говорит об утрате норвежцами исторической памяти

    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам
    @ t.me/RusEmbNo

    Tекст: Илья Абрамов

    Мэр Сер-Варангера совершил позорный поступок, который требует осуждения со стороны России. Норвегия либо окончательно потеряла историческую память, либо вспомнила о деяниях предков-коллаборационистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее мэр Сер-Варангера Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в Киркенесе.

    «Поступок мэра Сер-Варангера – это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако история жестоко наказывает за невыученные уроки. Это случится и с теми, кто сейчас совершает такие позорные вещи. России же в данном контексте стоит активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках», – подчеркивает собеседник.

    «С другой стороны, не исключаю, что в части норвежской элиты, напротив, проснулась память об их предках-коллаборационистах. Ряд жителей этой страны сотрудничали с нацистами. Плохо только одно – этой «бациллой» сегодня пытаются заразить молодежь, которой показывают очень дурной пример», – отмечает он.

    «Вместе с тем стоит обратить внимание на россиянку, которая потом все же вернула венок на его законное место. Это сигнал к тому, что в Норвегии есть люди с исторической памятью, и их, я уверен, немало. Таких граждан надо поддерживать. Ведь правящие элиты западных стран подвержены антироссийской истерии, а голос неравнодушных пока не слышен», – резюмировал Долгов.

    Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Отмечается, что руководитель коммуны «был в ярости».

    Напомним, власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает NRK.

    Примечательно, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.

    Однако в Норвегии есть и другие мнения по поводу участия дипломатов в торжествах. Бывший мэр муниципалитета Сер-Варангер Сесилия Хансен отметила, что российские представители должны иметь возможность отмечать день освобождения города у памятника советским солдатам.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 12:33
    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя

    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя
    @ hao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, поражение Украины очевидно. «Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», – пояснил Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер отметил, что еще в начале боевых действий Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: «Вы воюете, проливаете кровь – погибло очень много, потери Украины огромны – а мы даем вам деньги и военные средства».

    Европейские политики изначально предполагали победу Украины и в связи с этим могли обещать финансирование. Однако сейчас, по словам Орбана, победа Киева недостижима.

    Напротив, он считает, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

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    28 октября 2023, 09:24
    Венгрия отказалась поддержать 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ

    Сийярто: Венгрия не согласится на 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть, газ и атом

    Венгрия отказалась поддержать 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия откажется поддержать новый пакет санкций, если в следующем пакете будет что-то, что противоречит национальным интересам страны. В частности, это касается энергетики, газа, нефти и атомной энергии, передает РИА «Новости».

    Более того, Сийярто подчеркнул, что Будапешт не считает, что санкционную политику ЕС в отношении России вообще стоит продолжать.

    «Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам», – отметил он.

    Глава венгерского МИД также добавил, что нет смысла добавлять санкционный список страну, которая играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения Венгрии.

    Так, по словам Сийярто, Венгрия не дала включить в санкционные списки вице-премьера Дениса Мантурова, потому что он очень помог Венгрии, когда помог спасти жизни венгров во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

    «То же касается Кирилла Дмитриева или то же самое касается министра (здравоохранения РФ Михаила) Мурашко. Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой – так что, такая же ситуация с министром спорта России», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 12:56
    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

    Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС привыкли давить на небольшие государства, пытающиеся отклониться от общеевропейского мейнстрима. Венгрию и Словакию ждет трудное противостояние с Брюсселем за сохранение независимой позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

    «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

    «Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

    «Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

    Коментарии (2)
    29 октября 2023, 00:56
    Киев выразил недовольство возобновлением фестиваля европейского кино в России

    Минкульт Украины счел «досадным недоразумением» сообщение о возобновлении фестиваля европейского кино в России

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции против России следует сохранять не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе, заявило министерство культуры и информационной политики Украины в связи с возобновлением фестиваля европейского кино в России.

    Ведомство заявило, что «ценит дружбу и партнерство европейских коллег», а также осознает важность поддержки с их стороны. Отмечается, что «эта помощь искренняя и осознанная». В связи с этим министерство рассматривает как «досадное недоразумение» сообщение о возвращении фестиваля, распространенное представительством ЕС в России.

    Фестиваль, проведение которого было приостановлено в 2022 году, открылся 25 октября в московском кинотеатре «Иллюзион». Организатором выступает представительство ЕС в России, передает ТАСС.

    Напомним, в августе бурю негодования на Украине вызвало обращение папы Римского Франциска к российской католической молодежи: «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».

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    27 октября 2023, 20:19
    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ

    Премьер Словакии потребовал анализировать санкции против России перед их принятием

    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Братислава, по его словам, не поддержит очередные антироссийские санкции ЕС в сфере атомной энергетики. Он добавил, что не может представить себе принятие этого пакета санкций, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что санкции ЕС против Москвы в сфере атомной энергетики могут задеть две действующие в Словакии АЭС, построенные еще при содействии СССР.

    Санкции против России, по мнению премьера, не эффективны, но все их он отвергать не будет. Словакия будет сосредоточена на оказании Украине больше гуманитарной помощи, а не военной, а также примет участие в ее восстановлении.

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    27 октября 2023, 12:44
    Премьер Люксембурга: Орбан показал средний палец ВСУ

    Премьер Люксембурга Беттель: Орбан решением о блокировке помощи Киеву показал средний палец ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Китае сравнима с тем, как если бы венгерский лидер «показал средний палец всем украинцам и военнослужащим вооруженных сил Украины», заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

    Политик подчеркнул, что ЕС нельзя позволить, чтобы Орбан брал его в заложники. По его словам, премьеру Венгрии и всем остальным не следует забывать о своем прошлом. Так Беттель прокомментировал решение Венгрии блокировать финансовую помощь Украине, передает ТАСС.

    Орбан ранее заявил, что Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно.

    Напомним, из-за позиции властей Венгрии и Словакии ЕС не смог согласовать пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 14:17
    Орбан раскрыл обман ЕК в вопросе европейского бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ввела в заблуждение страны Евросоюза (ЕС) относительно реального размера увеличения европейского бюджета.

    В эфире радио Kossuth Орбан заявил, что реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета составляет не 60, а 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила пересмотр бюджета ЕС на ближайшие четыре года, предложив увеличить его на 66 млрд евро для выделения помощи Киеву, реализации программ по миграции и беженцам, а также укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 млрд евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть для поддержки Украины.

    «Мы до поздней ночи уламывали друг друга. Это была главная тема. На самом деле, выяснилось, когда мы обратились к бюрократам (руководству ЕС), чтобы они назвали цифры, что речь идет не о 60 с чем-то, а о 100 (миллиардах евро)», – сказал венгерский премьер.

    По словам Орбана, помимо помощи Украине и распределения мигрантов по Европе, часть бюджетных средств будет направлена на повышение зарплат европейским чиновникам.

    Премьер Венгрии заявил, что предложение Брюсселя по бюджету «стоит считать непроработанным и непригодным для серьезных переговоров».

    Ранее Венгрия заблокировала военную помощь ЕС Украине.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 14:44
    Политолог: Позицию Венгрии и Словакии по Украине разделяют многие члены ЕС

    Политолог Корнилов: В скором времени к риторике Братиславы и Будапешта присоединятся другие члены ЕС

    Политолог: Позицию Венгрии и Словакии по Украине разделяют многие члены ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ЕС продолжит давление на Венгрию и Словакию по выплатам Украине. Однако тренд на недовольство политикой Евросоюза по отношению к офису Зеленского набирает силу. Взгляды Орбана и Фицо разделяют и другие лидеры в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия неоднократно озвучивали свои позиции по поводу выделения дополнительных средств на Украину. Эти государства четко дали понять, что не хотят тратить деньги на затянувшийся конфликт. У них есть на это достаточно веские причины. Так, Будапешт настаивает на разблокировке выплат из бюджета ЕС, которые полагаются ему в качестве компенсации за издержки в период пандемии», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Братислава, в свою очередь, открыто заявляет, что готова оказывать офису Зеленского исключительно гуманитарную помощь. Очевидно, что конфликт внутри союза постепенно нарастает. Однако силы сторон заведомо разнятся. Брюссель имеет огромное количество рычагов давления на непокорные страны», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, выставлять образовавшийся раскол на всеобщее обозрение ЕС невыгодно. Уверен, что со Словакией и Венгрией пытались договориться «за кулисами» большой политики, однако успехом эта затея не увенчалась. Откладывать же сроки принятия бюджета возможности не было. Все-таки временные рамки основных обсуждений не должны меняться», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сложившийся конфликт, скорее всего, постараются урегулировать за счет торгов и взаимных уступок. Думаю, ЕС удастся согласовать изменения в бюджете, однако итоговая сумма будет гораздо ниже, чем заявленные 50 млрд евро. Тем не менее, тренд на снижение поддержки Украины продолжится», – уточняет он.

    «Уверен, что к риторике Будапешта и Братиславы в скором времени присоединятся и другие страны Евросоюза. Точно сказать, кто именно пополнит число «бунтарей», сложно. Многое зависит от внутриполитических причин. Словакия в этом плане является показательным примером», – считает собеседник.

    «До победы Фицо Братислава придерживалась общего курса ЕС. Однако сегодня это государство стало одним из лидеров недовольства чрезмерного финансирования Украины. Предпосылки к таким же изменениям имеются и у других участников ЕС. Думаю, многие европейские лидеры вздохнули с облегчением, когда Орбану и Фицо удалось приостановить процесс согласования выплат офису Зеленского», – резюмирует Корнилов.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    По его мнению, западные страны не осмеливаются признать неспособность Украины одержать победу на поле боя. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth. Он уточнил, что поражение ВСУ уже стало очевидным. Премьер-министр считает, что ЕС изначально предполагал выигрыш офиса Зеленского, из-за чего и обещал активное финансирование кампании.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 21:46
    МИД: Военное планирование России учитывало риски членства Швеции в НАТО

    Замглавы МИД Грушко заявил, что военное планирование России учитывало риски членства Швеции в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российское военное планирование учитывало тот факт, что Швеция может вступить в НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя процесс ратификации парламентом Турции членства этой страны в НАТО.

    «Для НАТО это очень важно, чтобы устранить географические лагуны в натовской системе обороны, – передает ТАСС слова замминистра. – В нашем военном планировании мы, разумеется, исходили из того, что Швеция станет членом альянса и будет полностью интегрирована в его военное планирование и в целом».

    Ранее спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал ратификационный протокол о членстве Швеции в НАТО.

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    27 октября 2023, 15:50
    Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России

    Лукашенко считает, что страны Европы придут к необходимости быть ближе к России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства констатировал, что в настоящее время политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза.

    По его словам, как только появилось евро, а это конкурент доллару, США начали гнобить Европу, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять, но американцы подобного допустить не могут.

    «Но они к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России – кладовая. И мир прирастать будет за счет севера – России – и за счет Африки. Поэтому они сюда придут», – резюмировал президент Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что США способствуют разжиганию разного рода конфликтов, чтобы сохранить доминирующее положение в мире, это касается и Ближнего Востока.

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    27 октября 2023, 13:59
    Лукашенко призвал поговорить «о земле и о мире» на Украине

    Президент Белоруссии Лукашенко призвал поговорить «о земле и о мире» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо немедленно остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня».

    Белорусский лидер заявил, что надо договариваться без предварительных условий, главное, чтобы команду дали «стоп», после которой все войска перестанут двигаться, боевые действия остановятся, и начнутся переговоры о земле и о мире, передает ТАСС.

    Лукашенко также обратил внимание, что намеки США Украине о том, что помощь «не беспредельна», что значит, по словам белорусского президента, нужно скорее садиться за стол переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    27 октября 2023, 14:08
    Лукашенко объяснил, зачем США устраивают «заварушки» по всему миру

    Лукашенко: США пытаются разжечь хаос внутри стран для своих целей доминирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США способствуют разжиганию разного рода конфликтов, чтобы сохранить доминирующее положение в мире, это касается и Ближнего Востока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район.

    По его словам, американцы учуяли изменение ситуации в мире, многополярность и прочее, им это крайне не надо.

    «А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, вот как у нас пытались сделать это. А на международной арене вот эти вот места – поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    По его словам, ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная. Лукашенко отметил, что Ближний Восток, если взорвется, то будет жарко всем и как там будет развиваться ситуация, одному богу известно.

    «Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель», – отметил он.

    По словам президента Белоруссии, «Украина – вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов». «Ближний Восток – это, значит, весь арабский мир там, и Африке хватит. Вы же знаете <…>, на востоке – Тайвань и прочее. Там еще эту заварушку организуют. США надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была», – сказал Лукашенко. Таким образом, подчеркнул он, США «хотят сохранить свое доминирующее положение в мире».

    Ранее Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты пытаются направить конфликт на Ближнем Востоке против Ирана.

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