Генсек НАТО призвал альянс создавать «огромные запасы» оружия

Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

Tекст: Алёна Задорожная

«Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

«Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

«Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

«Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

«Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

«Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.