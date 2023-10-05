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    5 октября 2023, 14:50

    Запад переводит Украину на краденое оружие

    Поддержка Украины требует от Запада перевода экономики на военные рельсы

    Запад переводит Украину на краденое оружие
    @ Mark Allen Johnson/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Вашингтон передает ВСУ конфискованное иранское оружие. В то же время западные чиновники говорят об опустевших арсеналах и требуют наращивать производство боеприпасов. Действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины?

    США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что вооружение необходимо для того, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США добавляет, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана. Напомним, боеприпасы были конфискованы в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело конфискатом в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    Все это происходит на фоне того, как западные страны испытывают сложности с поставками вооружений на Украину. Так, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности заявил, что в результате поставок Украине они почти исчерпали запасы вооружений, в то время как производственные мощности в Европе не возросли.

    В Италии также сообщили, что Риму сложно продолжать поддержку Киева без риска истощения собственных арсеналов, поэтому Минобороны Италии проведет тщательный анализ, прежде чем направить Украине восьмой пакет военной помощи, пишет газета Il Messaggero со ссылкой на оценки компаний – производителей боеприпасов. В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине назвал оружейные склады НАТО опустошенными. Для того чтобы решить данную проблему, он предлагает усилить военную промышленность стран альянса.

    В феврале глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что высокая инфляция и большая стоимость замены оборудования, отправленного на Украину, привели к серьезному истощению военных запасов Лондона, сообщает Financial Times.

    Ранее США закупали снаряды для ВСУ в Южной Корее. Речь шла о 100 тыс. артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра. Договоренность между Сеулом и Вашингтоном носила характер «секретной сделки». Это позволяло азиатской стране обходить свое обещание об отказе поставлять боеприпасы в зону боевых действий. Также в январе сообщалось, что Пентагон поставлял Украине крупный запас боеприпасов калибра НАТО с израильских складов, построенных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта.

    На фоне происходящего в США сообщили о планах увеличить производство снарядов калибра 155 мм до 100 тыс. в месяц, пишет РБК. По словам представителя Пентагона Дугласа Буша, на эти цели предназначено 2,5 млрд долларов, или три четверти из 3,4 млрд долларов, направленных на расширение мощностей военной промышленности Штатов. Отмечается, что для достижения этой цели необходимо принять меры, которых не было со времен Второй мировой войны.

    О необходимости наращивать работу ВПК говорил и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины. «Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой», – передает ТАСС его слова. Также чиновник пообещал, что организация будет продолжать наращивать производство боеприпасов для ВСУ.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине.

    С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    «Западные склады постепенно пустеют. Дело в том, что большинство боеприпасов, хранившихся в США, в настоящее время уже не производится. После прекращения крупных операций на Ближнем Востоке потребность в столь же массовом создании вооружений отпала. Украина просто получала остатки былой американской мощи», – добавляет военный эксперт Алексей Леонков. «Конечно, Штаты пытаются нарастить темпы работы ВПК, однако сделать этого не удается. Кроме того,

    показатель расходования снарядов украинцами превысил все возможные оценки западных экспертов, – подчеркивает собеседник. – Поддерживать непрерывные поставки боеприпасов в подобных условиях не сможет ни одно государство мира, даже США».

    «Поэтому Вашингтон вынужден призывать союзников также оказывать поддержку ВСУ. Оказывается сильнейшее давление на Южную Корею, Израиль и страны ЕС. Приходится прибегать и к откровенно «грязным» приемам. Когда ситуация усугубилась, Белый дом решил направить на Украину кассетные боеприпасы», – отмечает собеседник.

    «Государства НАТО понимают, что исправить ситуацию практически невозможно. И идти на хитрости, как, например, в случае с передачей краденых иранских вооружений офису Зеленского, – единственный имеющийся у них выход. ВПК Америки рискует не выдержать необходимых нагрузок, а в Европе подобное производство пребывает в стагнации», – считает эксперт.

    «Текущее положение усугубляется и постепенным нарастанием общественного недовольства. Тема Украины становится токсичной. В ЕС, например, снижается уровень жизни, а армии стран – членов НАТО не получают должного финансирования и обеспечения. В США вопрос финансовой помощи ВСУ и вовсе чуть не привел к приостановке деятельности правительства», – акцентирует Леонков.

    «Запасы боеприпасов у США практически израсходованы. Переориентация промышленности на военные нужды также происходит крайне медленно.

    В настоящий момент темпы работы российского ВПК опережают аналогичный показатель у Штатов», – указывает доктор военных наук Константин Сивков.

    «Тем не менее промышленный потенциал западных стран до сих пор остается крайне высоким. Теоретически, если руководство НАТО примет стратегическое решение о резком наращивании военных возможностей, то у него есть все шансы составить серьезную конкуренцию России уже к 2025-2026 годам», – отмечает собеседник.

    «Разумеется, этот процесс окажется непростым как для США, так и для государств ЕС. Данная политика потребует массовых капиталовложений в военное производство и даже перенаправления мощностей с гражданской промышленности. Готовы ли пойти на это местные политики, пока не понятно, однако если будет решено перейти на военные рельсы, сомневаюсь, что простые американцы и европейцы это поддержат», – заключил Сивков.

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