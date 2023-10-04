В НАТО заявили о полупустых складах вооружений в Европе

НАТО: На Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу

Tекст: Ольга Никитина

Бауэр отметил, что финансирование военного сектора увеличилось еще за семь лет до начала российской спецоперации, однако «производственные мощности не возросли». Запад, по его словам, передает ВСУ вооружения и боеприпасы, однако собственные склады натовских стран не заполнены.

«Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь уже виднеется «дно бочки», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Военного комитета НАТО призвал западные страны увеличить производство вооружений. По его словам, экономики стран Запада необходимо модернизировать, они оказались не готовы к военным поставкам в ходе конфликта.

Еще летом в контексте решения США поставлять Украине кассетные боеприпасы в экспертном сообществе говорили, что решение Вашингтона обусловлено истощением собственных американских запасов вооружений. По оценке военных аналитиков, на их восстановление Соединенным Штатам потребуется до 15 лет.