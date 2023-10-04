Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
В НАТО заявили о полупустых складах вооружений в Европе
НАТО: На Западе запасы вооружений для Украины подходят к концу
Страны Запада в результате поставок Украине почти исчерпали запасы вооружений, производственные мощности в европейских странах не возросли, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности.
Бауэр отметил, что финансирование военного сектора увеличилось еще за семь лет до начала российской спецоперации, однако «производственные мощности не возросли». Запад, по его словам, передает ВСУ вооружения и боеприпасы, однако собственные склады натовских стран не заполнены.
«Мы начали поставки с полупустых <…> складов в Европе. Теперь уже виднеется «дно бочки», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Военного комитета НАТО призвал западные страны увеличить производство вооружений. По его словам, экономики стран Запада необходимо модернизировать, они оказались не готовы к военным поставкам в ходе конфликта.
Еще летом в контексте решения США поставлять Украине кассетные боеприпасы в экспертном сообществе говорили, что решение Вашингтона обусловлено истощением собственных американских запасов вооружений. По оценке военных аналитиков, на их восстановление Соединенным Штатам потребуется до 15 лет.