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Экс-советница Пентагона объяснила желание США поставить Украине кассетные бомбы
Экс-советница Пентагона Квятковски: США поставками Украине решили избавиться от старых запасов кассетных боеприпасов
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Решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов, заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
Квятковски отметила, что от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен, передает РИА «Новости».
Пентагон собирается старые запасы вооружений, которые хранятся в арсеналах, на более современные и прибыльные разновидности.
Квятковски также высказала мнение, что никакие из официально озвученных Вашингтоном ограничений при применении данных боеприпасов украинской стороной на деле не будут действовать.
Между тем от конгрессменов из Республиканской и Демократической партий поступила инициатива о запрете экспорта Соединенными Штатами кассетных боеприпасов – на Украину и в любую другую страну.
Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200
Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200
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Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.
Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости».
Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО.
Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии.
Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.
Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
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Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.
«Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.
«Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.
«ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.
«Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.
«Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Минобороны заявило об уничтожении 4845 иностранных наемников в рядах ВСУ
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Киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории, сообщило Министерство обороны России.
По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение 4845 иностранных наемников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подавляющее большинство уничтоженных – наемники из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 боевик сбежал с украинской территории, на данный момент в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников, указали в ведомстве.
Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных боевиков из 84 стран. Больше всего приехало в марте-апреле 2022 года, после первых потерь желающих стало гораздо меньше.
Самые многочисленные группы приехали из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).
Из-за срыва мобилизации на Украине и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава киевский режим начал усиленную вербовку боевиков в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Пленные бойцы ВСУ заявили, что украинские командиры не несут ответственности за потери среди наемников. Командование бросает иностранных боевиков в «мясные штурмы» на российские позиции в первую очередь, их эвакуация проводится по остаточному принципу, только после вывоза украинцев.
В последний месяц украинское руководство развернуло вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольной США части Сирии.
Также активизирована вербовочная кампания в США и Канаде, ее проводят на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб Запада, таких как ЦРУ и подконтрольных ему ЧВК Academy, Cubic и другие.
В июле радиостанция RTL сообщала, что на украинской территории воюют порядка 100 французских наемников.
Маск предсказал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления
Американский бизнесмен спрогнозировал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления
Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск.
В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС.
Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления.
Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский предчувствует потерю новых территорий.
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше бросили школы
ЮНИСЕФ: Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы
Более половины детей-беженцев с Украины в Польше не посещают школы, сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В заявлении организаций говорится, что необходимо «в полной мере воспользоваться образованием, предлагаемым украинским детям в польских школах, и убедиться в том, что они посещают их и приобретают новые навыки, которые будут помогать им в будущем», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что в польских школах на данный момент обучается почти 173 тыс. детей с Украины. По информации УВКБ, низкие показатели зачисления могут быть связаны с такими факторами, как частые переезды на Украину и с Украины, а также с языковым барьером.
Напомним, Киеву известно о 240 случаях, когда в Европе у украинских беженцев изымали детей, сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
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Российские подразделения отразили попытки украинских националистов прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что российские силы на протяжении суток продолжали отражать попытки украинских штурмовых подразделений прорвать оборону.
Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка, передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-центра группировки «Юг».
Также военные уничтожили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. РЗСО «Торнадо-С» ударили по району сосредоточения оружия и техники 91-й мехбригады на Соледаро-Артемовском направлении. Также уничтожен склад боеприпасов 115-й мехбригады ВСУ.
Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил в районе н.п. Ягодное и Миньковка скопления живой силы противника, добавил Астафьев.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
Американский генерал заявил об утрате влияния Запада в Грузии
Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии
Запад потерпел неудачу в Грузии, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.
Ходжес в интервью польскому порталу Interia заявил, что прежде «оптимистично» относился к Грузии, однако Запад и НАТО «потерпели неудачу» в этой стране, передает РИА «Новости».
Американский генерал считает, что Североатлантический альянс упустил свой шанс в Грузии. В случае с республикой НАТО находится в куда худшем положении, чем три-пять лет назад, уверен он.
По его словам, Запад не был последовательным в оценках значения экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, а также в других вопросах, которые являются частью комплексной стратегии НАТО.
Эксперты отмечали ранее, что Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада.
Российский Су-34 ударил по батальону ВСУ под Купянском
Минобороны: Су-34 ВКС России ударил по батальону ВСУ на Купянском направлении
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по подразделениям 28-го стрелкового батальона украинских вооруженных сил на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский уточнил, что удар по живой силе, оружию и технике ВСУ нанесен в районе населенного пункта Митрофановка, передает ТАСС.
Также сообщается, что в результате комплексного огневого поражения «западной» авиацией и артиллерией по пунктам дислокации подразделений 32-го отдельного механизированного батальона ВСУ в районах н.п. Берестовое и Стельмаховка противник потерял около взвода живой силы.
В районе н.п. Котляровка в полосе обороны 1-й гвардейской танковой армии была вскрыта и уничтожена огнем гаубиц Д-30 станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Также сообщается, что с закрытых огневых позиций танков Т-72Б3 и артиллерией группировки в районе населенных пунктов Кисловка и Розовка уничтожено около взвода живой силы противника.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские подразделения отразили попытки украинских националистов прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным Bild, на предстоящем саммите 11-12 июля в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский хотел официально попросить принять страну в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта, передает РИА «Новости».
Однако именно этот запрос и намерены блокировать «некоторые важные страны НАТО», прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно изданию, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны – члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», – сообщил источник.
Ранее СМИ сообщили, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.
Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.
Киев решил эвакуировать жителей из приграничной с Россией зоны Сумской области
В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации жителей, заявил руководитель областной военной администрации Владимир Артюх.
Власти Сумской области приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов региона из приграничной пятикилометровой зоны, заявил Артюх, передает РИА «Новости».
Такое решение принято по докладам военных и анализа оперативной обстановки.
Ранее командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.
Песков: Россия планирует получить объяснения Турции по возвращению главарей «Азова»
Москва в диалоге с Анкарой намерена получить разъяснения по ситуации с передачей киевскому режиму командиров нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе диалога Россия намерена получить разъяснения Турции по поводу произошедшего, это будет принято во внимание при следующих договоренностях, сказал Песков, передает ТАСС. «Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», – добавил он.
По его словам, важно, что Турция, в отличие от большинства западных стран, сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком и высшем уровне.
Он подчеркнул, что телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана пока нет в графике, сообщает РИА «Новости».
В случае необходимости такую беседу могут быстро согласовать.
Песков добавил, что сроки возможного визита Путина в Турцию пока неизвестны.
Представитель Кремля отметил, что ситуация с «Азовом» не повлияет на реализацию проекта российско-турецкого газового хаба на турецкой территории.
Он подчеркнул, что у Турции есть «абсолютное право» развивать отношения с любыми странами, включая Украину. «Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – заключил он.
Украинский президент Владимир Зеленский в конце прошлой недели заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.