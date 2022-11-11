США закупят снаряды для ВСУ в Южной Корее

WSJ: США приобретут оружие у Южной Кореи для оказания помощи Украины в связи с истощением собственных боеприпасов

Впервые Южная Корея продает предназначенные для поля боя на Украине припасы Вашингтону, из чего можно сделать вывод, что арсеналы США опустели после нескольких месяцев войны с Россией, пишет газета Wall Street Journal.

По информации знакомых с ситуацией в США официальных лиц, Вашингтон планирует купить 100 тыс. выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов (калибр стандарта НАТО – прим. ВЗГЛЯД), которые привезут сразу в зону боевых действий на Украине, чего, по мнению американских экспертов, хватит на несколько недель активных военных действий, отмечает Wall Street Journal.

При этом газета указывает, что договоренность между Сеулом и Вашингтоном носит характер «секретной сделки». Таким образом, Южная Корея обходит свое обещание об отказе поставлять боеприпасы в зону боевых действий. Помимо прочего, для Сеула это может означать укрепление отношений с США – своему главному союзнику в сдерживании Северной Кореи.

США, в свою очередь, смогут не расходовать собственные запасы, которые, по мнению источников WSJ, заканчиваются. Так, по информации издания, в августе запас снарядов сократился до уровня, который серьезно обеспокоил Пентагон. В данный же момент ситуация заметно ухудшилась, указывает издание.

Как ранее заявила спикер российского МИД Мария Захарова, страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.

В октябре Пентагон пообещал Украине более 200 бронированных внедорожников Humvee, высокоточные боеприпасы, в том числе для РСЗО HIMARS, противотанковые системы, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На этом фоне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.