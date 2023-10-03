Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил японский рынок

Reuters: Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил рынок Японии

Tекст: Антон Никитин

Остановив экспорт в Россию всех автомобилей, кроме малолитражных, правительство Японии отрезало прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и небольших портов, передает ПРАЙМ.

Несколько десятилетий Япония была ведущим экспортером подержанных транспортных средств, поскольку по внутренним правилам купить новый автомобиль в Японии выгоднее, чем обслуживать машину с пробегом. Традиционным рынком сбыта была России, покупавшая более четверти японского экспорта.

За январь-август 2023-го в Россию успели ввезти более 150 тыс. японских автомобилей с пробегом. Средняя цена ввозимой японской машины достигала 8 тыс. долларов. Суммарная стоимость импорта при сохранении тренда могла бы приблизиться к 2 млрд долларов. По данным российского Автостата, за тот же период в России было продано 607 тыс. новых автомобилей преимущественно российских и китайских марок.

С введением запрета предложение на внутреннем рынке Японии значительно выросло, и цены поползли вниз, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса. Фирмы, которые успели переключиться на другие регионы для поставок (Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия и юг Африки), без России лишились от 50 до 20% оборота.

Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. В начале августа Япония расширила ограничения на поставки автомобилей в Россию.