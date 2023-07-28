Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

  • На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    14 комментариев
    Новости
    15:52Ростовский губернатор рассказал об обеспечении безопасности объектов региона

    Безопасность стратегических объектов Ростовской обеспечена, они защищены в том числе от беспилотников, заявил глава региона Василий Голубев.

    15:44Названы сроки прекращения работы генконсульства Финляндии в Петербурге

    Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России, сообщил финский МИД.

    15:36ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    15:29Патриарх Кирилл призвал русских и украинцев взять «щит любви»

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День Крещения Руси призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    15:21Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    15:14Глава Минтруда не увидел необходимости в четырехдневной рабочей неделе

    Пока нужды в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели в стране нет заявил министр труда Антон Котяков.

    15:07В Сочи и Ялте из-за шторма закрыли городские пляжи

    Администрация Ялты с 28 июля запретила купание в море и закрыла городские пляжи из-за штормового предупреждения и волнения моря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    14:52Гастроэнтеролог предупредил о последствиях плавания после еды

    Купание после еды может навредить здоровью: вызвать изжогу, аритмию, спазм бронхов, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

    14:48В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США

    Бразилия хоть и поддерживает отношения с США, но воспринимает Россию как своего идеологического союзника в части противодействия американскому влиянию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи-американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее Бразилия отказалась выдать США осужденного россиянина Сергея Черкасова.

    14:40На Донецком направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих

    Российские военные на Донецком направлении отразили семь атак украинских военных за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны России.

    14:33Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:29Зеленский перенес Рождество

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

    14:25Путин заявил об отказе США, НАТО и Украины от переговоров с Россией

    Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    14:22На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ

    В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:19Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    28 июля 2023, 15:21

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

    27 июля 2023, 18:23
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой

    Российской саблистке Смирновой поступили угрозы из-за скандала на ЧМ по фехтованию

    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти с Украины.

    Как пишет РИА «Новости», под постами россиянки в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) большая часть комментариев с угрозами написана на украинском языке. Саблистка уже отключила возможность оставлять комментарии под фотографиями.

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю. После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Позже стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия.

    Коментарии (50)
    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 02:57
    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию

    Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
    @ Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.

    Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.

    Коментарии (50)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    27 июля 2023, 17:38
    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: Надежда на инопланетян сейчас в моде

    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США
    @ ABeitia Archives/DIGITAL PRESS/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах. Об этом он заявил газете ВЗГЛЯД, комментируя первые открытые слушания об НЛО в США, на которых стало известно об авариях инопланетных кораблей и обнаруженных биоматериалах представителей внеземных цивилизаций.

    «В американской юриспруденции приняты очень жесткие наказания за дачу ложных показаний. К слову, лжесвидетельствование карается куда сильнее, нежели в отечественной юриспруденции. Поэтому там традиционно намного больше, чем у нас, доверяют показаниям. Но у этого есть побочный эффект: если человек более-менее уверен, что его показания проверить трудно, он будет лгать с легкостью, ибо наказания он не опасается, зато уверен в том, что его словам будут доверять», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что именно по этой причине совершенно не доверяет американцам, которые рассказывают о неопознанных летающих объектах и инопланетянах, поскольку это практически не поддается проверке. Однако многие люди действительно верят в существование НЛО не только потому, что есть такого рода «показания под присягой», но и из-за нарастающего интереса к этой теме – «надежда на инопланетян сейчас в моде».

    На ваш взгляд
    Вы верите в существование внеземных цивилизаций?



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    «Знаете, какой неопознанный летающий объект чаще всего наблюдается в крупных городах? Планета Венера. Дело в том, что эта планета вращается ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому она видна только по утрам и вечерам, когда условия освещения не очень удобные для наблюдения. Поэтому мало кто ее замечал достаточно многократно. Соответственно те, кто ее все-таки видит, чаще всего не могут опознать и называют неопознанным летающим объектом», – рассказывает публицист.

    Собеседник уверен, что неопознанные летающие объекты всегда были и будут, но только потому, что человек не всегда в силах опознать то, что он увидел в небе.

    Напомним, в Конгрессе США прошли первые публичные слушания об НЛО, в рамках которых экс-агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в зонах, где происходили инциденты с НЛО, обнаружены биоматериалы, которые не принадлежат человеку. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, однако рассказывать о них публично он не может.

    Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям о НЛО, ведь в ином случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Российские блогеры в свою очередь высмеяли заявления американцев о контактах с инопланетянами.

    Коментарии (15)
    28 июля 2023, 07:57
    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    В докладе министерства обороны Японии Россия названа «непосредственной угрозой Европе»

    Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    В «Белой книге» утверждается, что Россия якобы «расшатывает основы международного порядка». При этом в Индо-Тихоокеанском регионе политика Москвы, «ее военные тенденции» и стратегическое сотрудничество с Китаем вызывают у Японии «сильное беспокойство», передает РИА «Новости».

    Комментируя деятельность России на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Минобороны Японии указывает, что «усиливается» их «военное оснащение». Также Япония подчеркнула развитие стратегического взаимодействия России с Китаем.

    В свою очередь Нисимура сообщил, что с 9 августа Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию. По его словам, «меры будут обнародованы 2 августа». Данный шаг является частью ограничений экспорта, способного укрепить промышленную базу России. Сообщается, что Токио «внимательно следит за ситуацией на Украине».

    Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Заморожены активы «Альфа-банка», ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия», Сбербанка, Совкомбанка и еще около 40 организаций и компаний. В список товаров и технологий, экспорт которых запрещен в Россию, Япония включила уже около 800 позиций, передает ТАСС.

    Напомним, в июне японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки был вызван в российский МИД в связи с решением Токио начать поставлять военную технику Украине.

    Коментарии (41)
    27 июля 2023, 17:23
    Московский подросток планировал взорвать газопровод

    В Москве задержали несовершеннолетнего за подготовку взрыва газопровода

    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетнего молодого человека из столицы заподозрили в подготовке теракта, а именно взрыва газопровода, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    Подозреваемому 17 лет, уголовное дело возбуждено по статье «Приготовление к террористическому акту», сказала Иванова, передает ТАСС.

    Следователи выяснили, что несовершеннолетний в интернете нашел способ изготовления бомбы и изучал карту объектов газопроводной сети в Московской области, сообщает РИА «Новости». После этого он закупил компоненты для изготовления бомб.

    В мае в Тюменской области отправили на лечение в психоневрологический интернат школьника, планировавшего устроить поджог военкомата Тобольска и Тобольского района.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 06:27
    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Министерство юстиции Бразилии сообщило об отклонении запроса США о выдаче россиянина Черкасова

    Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    В ведомстве пояснили, что Верховный федеральный суд уже рассмотрел просьбу россиянина о выдаче его Москве. Экстрадиция приостановлена до окончания следствия. Запрос США сочли «необоснованным», так как уже есть решение суда об экстрадиции.

    Местные СМИ связывают решение Бразилии с отказом США выдать Алана дус Сантуса, блогера и активного сторонника экс-президента страны Жаира Болсонару, передает ТАСС.

    Напомним, Черкасов пытался по поддельным бразильским документам попасть в Нидерланды, чтобы получить работу в Международном уголовном суде. Его приговорили в Бразилии к 15 годам тюрьмы, позднее срок сократили до пяти лет и двух месяцев. В соответствии с бразильскими законами это позволит Черкасову отбывать наказание условно. Также идет следствие по делу о шпионаже и отмывании денег.


    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 04:00
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет

    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
    @ "Невский. Тень Архитектора",Триикс медиа

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    Бабенко было 47 лет. До 2004 года он служил в Мурманском областном драматическом театре, затем переехал в Санкт-Петербург. Бабенко снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, в частности, в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и «Ментовских войнах», передает РИА «Новости» со ссылкой на kino-teatr.ru.


    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 21:54
    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
    Оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько сотен граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с туристами из России на борту, сообщает телекомпания Mtavari Arxi.

    Лайнер покинул страну на фоне шума и под звуки гимна страны. По данным телеканала, люди собрались «опротестовать политику русификации», передает РИА «Новости».

    Судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск), на его борту находились около 800 туристов из России, которые могли за несколько часов ознакомиться с достопримечательностями города.

    Оппозиция посчитала, что судно компании Miray Cruises, вышедшее из Сочи, может подпадать под международные санкции.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 10:42
    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Балицкий: Войска России контролируют Времевское направление, обстановка напряженная

    Стало известно о напряженной обстановке на Времевском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, обстановка остается напряженной, тем не менее российские подразделения контролируют Времевское направление. Противник несет значительные потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, передает РИА «Новости».

    Ранее Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области.

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