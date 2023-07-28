Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили
Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.