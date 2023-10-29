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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    21 комментарий
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    22 комментария
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    14 комментариев
    29 октября 2023, 11:21

    В Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные за сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Так, под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка, где установили 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд, передает ТАСС.  

    Пострадавших и погибших нет. Губернатор добавил, что по селу Новая Таволжанка был выпущен один минометный снаряд.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении.

    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

    Коментарии (30)
    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Коментарии (27)
    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

    Коментарии (14)
    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 20:49
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, ему было 28 лет, сообщили в Союзе конькобежцев России.

    Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.

    Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.

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    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

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    28 октября 2023, 15:26
    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    28 октября 2023, 16:40
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

    Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

    Tекст: Вера Басилая

    Запад превратил Украину в монстра, которого уже начинает побаиваться, потому что Владимир Зеленский и его союзники стали меньше слушаться и больше предъявлять претензий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

    По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

    До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    28 октября 2023, 20:17
    Командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области

    Командир отряда «Декстер»: ВСУ вынуждены идти на «мясные штурмы» на левобережье Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонской области используют тактику «мясных штурмов», переправляются на лодках и катерах, так как у них нет возможности перебросить тяжелую технику, сообщил командир штурмового отряда «Декстер».

    Офицер рассказал, что для преодоления Днепра ВСУ нужно высадить пехоту, которая обеспечит безопасное налаживание понтонов для переброски основных сил, но высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на любом направлении, невозможна, передает ТАСС.

    По словам Декстера, ВСУ формируют группы по три человека, работая либо шестерками, либо по двенадцать человек. Командир рассказал, что украинские военные стараются действовать в тумане, который повсеместно на берегу, но безрезультатно.

    Кроме того, российские военные отмечают странное состояние украинских военных, когда наблюдают за ними с коптера.

    «Когда их минами забрасываешь, они пытаются дальше идти - это ненормально ни психологически, ни физически. Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение», – заявил Декстер.

    Ранее в четверг соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алешкинский.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.

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    29 октября 2023, 02:14
    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.

    Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 17:52
    На Украине заключенных отправили на работу в шахты

    Власти Украины отправили заключенных работать в шахты

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти начали отправлять заключенных работать в шахты на фоне дефицита рабочей силы, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

    Малюська добавил, что энергетическая безопасность Украины «в надежных руках», при этом власти готовы отправить заключенных на работу в другие отрасли, все зависит от запроса работодателей, передает ТАСС.

    Ранее на Украине на фоне нехватки саперов предложили бесплатное обучение по этой специальности переселенцам, инвалидам, раненым военным и другим гражданам старше 45 лет.

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    29 октября 2023, 08:39
    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!», рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

    Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.

    Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

    Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.

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    28 октября 2023, 15:55
    В США заявили, что ВС России уничтожают последние резервы ВСУ

    Экс-разведчик Риттер заявил, что российские военные уничтожают последние резервы ВСУ при помощи котлов

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные планомерно уничтожают последние резервы ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, во время контрнаступления российское командование «создает своего рода мини-котлы», которые позволяют ВСУ зайти, и в результате уничтожают их стратегические резервы, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что приказ украинского президента Владимира Зеленского удерживать территории привело лишь к тому, что ВСУ перебрасывают свои силы с одного участка на другой. При этом такой ход обернулся огромными потерями.

    «Последние резервы уже на исходе. Они потеряли инициативу, для них все кончено… Украина не сможет оправиться от этого, игра окончена», – резюмировал он.

    Ранее в США заявляли, что военнослужащие Украины не станут выполнять приказ Зеленского о новом контрнаступлении, если он поступит.

    А американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ВСУ в случае нового приказа о продолжении наступления могут объявить мятеж.

    Коментарии (5)
    29 октября 2023, 07:03
    Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении РСЗО HIMARS на Донецком направлении

    Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
    @ Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Донецком направлении уничтожены РСЗО HIMARS и свыше 150 военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки ВСУ. Нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка, уничтожены гаубица М119 ВСУ и миномет у Верхнекаменского. В районах Веселого и Спорного сбито 14 украинских БПЛА, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ у Торского участка Серебрянского лесничества. Кроме того, вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, российской ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях.

    Коментарии (0)
    29 октября 2023, 11:08
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

    Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

    «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.

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