Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.21 комментарий
В Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины
Украинские военные за сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка, где установили 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд, передает ТАСС.
Пострадавших и погибших нет. Губернатор добавил, что по селу Новая Таволжанка был выпущен один минометный снаряд.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении.