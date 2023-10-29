Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении РСЗО HIMARS на Донецком направлении
На Донецком направлении вооруженные силы Украины потеряли свыше 150 военнослужащих и РСЗО HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки ВСУ. Нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка, уничтожены гаубица М119 ВСУ и миномет у Верхнекаменского. В районах Веселого и Спорного сбито 14 украинских БПЛА, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ у Торского участка Серебрянского лесничества. Кроме того, вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, российской ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях.