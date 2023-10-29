Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении РСЗО HIMARS на Донецком направлении

Tекст: Антон Антонов

Подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки ВСУ. Нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка, уничтожены гаубица М119 ВСУ и миномет у Верхнекаменского. В районах Веселого и Спорного сбито 14 украинских БПЛА, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ у Торского участка Серебрянского лесничества. Кроме того, вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк ВСУ, передает РИА «Новости».

Напомним, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, российской ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях.