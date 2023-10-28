ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.