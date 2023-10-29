Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» заметили в Средиземном море
Stars and Stripes: Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» замечен в Средиземном море по пути на Ближний Восток
Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» был замечен наблюдателями за судами и аналитиками разведки в Средиземном море после прохождения Гибралтарского пролива по пути на Ближний Восток, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев и аналитиков.
Как пишет издание, вход «Эйзенхауэра» в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками передает РИА «Новости».
Отмечается, что ВМС США не ответили на сообщение издания с просьбой подтвердить прибытие авианосца.
Ранее в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей.