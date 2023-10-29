Власти Палестины отвергли идею о международной администрации в Газе

Палестинский премьер Штайе счел неприемлемой идею о международной администрации в Газе

Tекст: Антон Антонов

Штайе заявил, что «частичных решений для сектора Газа или Западного берега» быть не может. «Сектор Газа является нашей ответственностью в течение 30 лет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Премьер также потребовал «немедленного гуманитарного перемирия и доставки помощи в Газу». По его словам, палестинские власти работают над вопросами «прекращения огня, доставки помощи и восстановления связи с сектором Газа». При этом он назвал палестинское движение ХАМАС «частью палестинской политической сцены».

Напомним, сообщалось, что Израиль и США ведут переговоры о создании в секторе Газа временного правительства.