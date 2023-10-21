США и Израиль задумались о создании «второй Палестины»

Tекст: Андрей Резчиков

США и Израиль рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. По данным источников Bloomberg, обсуждение этого «невероятно сложного» сценария находится на ранней стадии, а реализация зависит от дальнейшего развития событий. Но «еще большим вызовом» станет задача добиться в этом вопросе поддержки арабов.

На официальном уровне американские чиновники избегают обсуждать возможные механизмы управления сектором Газа. Как говорил ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, жители сектора заслуживают такого руководства, которое позволит ему жить в мире и безопасности. «Как именно это будет выглядеть в будущем, я не могу сказать сегодня, – говорил Салливан. – Но это правильный вопрос, который следует задавать сейчас, когда это происходит».

В правительстве Биньямина Нетаньяху неоднократно отрицали намерения оккупировать Газу, но четко дали понять, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант предположил, что израильтяне не будут управлять анклавом после свертывания военных операций. По его словам, Израиль хочет отделить себя от Газы и создать «новую реальность безопасности» в регионе.

В свою очередь лидер израильской оппозиции Яир Лапид предлагает вернуть контроль над Газой Палестинской национальной администрации (ПНА), которая потерпела поражение от ХАМАС на местных выборах в 2006 году. Лапид напомнил, что от ПНА по-прежнему работают в Газе порядка 20 тыс. человек, многие объекты и гражданские организации управляются удаленно из Рамаллы – административной столицы автономии.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Уильяма Ашера, для реализации плана по созданию временного правительства в Газе необходимы «значительные изменения в том, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом». «Это также потребует веры от Иерусалима, а этот ресурс сейчас в большом дефиците», – сказал Ашер.

«В израильском обществе требуют проведения наземной военной операции. Если этого не произойдет, Израиль, судя по всему, погрузится в глубокий общественно-политический кризис. Правительство Нетаньяху будет подвергнуто жесткой критике», – отмечает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

Если такая операция начнется, то «ее главной целью станет освобождение пленных и заложников, а также свержение режима ХАМАС». «Без свержения режима ХАМАС в секторе Газа невозможно создать временную администрацию под руководством Израиля, ООН, либо США. Мало вероятно, чтобы ХАМАС добровольно отказался от власти, поскольку группировка настроена очень жестко против Израиля. Поэтому, чтобы создать на территории сектора Газа новую администрацию, нынешняя должна быть убрана», – подчеркивает эксперт.

«Если в Газе появится временное правительство, то как выстраивать отношения с правительством Палестины? Это уже какая-то фрагментация – две Палестины и Израиль? Это интрига и многоходовка, задуманная для затягивания процесса по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта», – считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

Собеседник газеты ВЗГЛЯД напомнил, что сейчас Газа управляется военной администрацией во главе с ХАМАС. Если нынешние руководители будут вытеснены из сектора в результате военной операции, они могут собраться за границей и объявить себя правительством в изгнании. Его может поддержать та часть арабских стран, у которых есть претензии к президенту Палестины Махмуду Аббасу. Именно поэтому политолог сомневается в успехе предложения Лапида вернуть Палестинской автономии контроль над Газой.

«Арабские страны в основном поддерживают ХАМАС, а о Рамалле сейчас мало говорят. И это большая проблема. Слишком много умалчивается об отношениях между ХАМАС и ФАТХ», – отмечает спикер.

Неопределенность ситуации придает и тот факт, что правительство Нетаньяху нестабильно и может рухнуть в ближайшие несколько месяцев или даже недель, считает Тарасов. Судьба наземной военной операции в Газе, по его мнению, тоже под вопросом, потому что «Иран и Хезболла обосновывают свое неучастие в этом конфликте условием, чтобы Израиль не начинал эту операцию».

«Оккупировать Газу очень сложно, даже если там останется несколько сотен тысяч человек вместо двух миллионов, которые проживали там до начала эскалации. Израильские войска смогут находиться в секторе Газа лишь несколько месяцев, в течение которых должно быть подписано мирное соглашение. Долгое пребывание израильских войск в секторе Газа – это бесконечная война», – предупреждает эксперт.

«Вопрос лишь в том, в какой степени давление на правительство Нетаньяху со стороны Вашингтона может принести эффект. США заявили, что дают Израилю 14 млрд долларов, этих денег может быть достаточно на военные действия только в течение какого-то периода времени», – добавляет Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Между тем в США есть сомнения насчет того, насколько эффективны будут военные действия Израиля. Вашингтону нужна подстраховка для быстрого перехода от военной стадии к дипломатической. «Но, учитывая специфику региона, на быстрое мирное урегулирование рассчитывать не приходится. Страсти накалены до предела, возможностей для переговорного процесса пока не видно», – считает эксперт.

Но самое главное – это двойственное отношение администрации Байдена к политике Нетаньяху. Для США идеальным сценарием было бы купирование конфликта и уход Нетаньяху в отставку.

«Администрация Байдена рассчитывает каким-то образом отправить Нетаньяху в отставку. Если сейчас начнутся переговоры, и они приведут к какому-то временному перемирию, то это может быть расценено как неэффективность правительства Нетаньяху, что вызовет внутриполитический кризис с последующей отставкой премьера. Такой вариант устраивает США», – пояснил Васильев.

Однако израильский премьер прекрасно понимает двойные стандарты американцев, поэтому военная фаза не отменяется, подчеркивает эксперт. «В процессе оккупации Газы Израиль столкнется с очень серьезными проблемами и в ряде случаев будет вынужден пойти на дипломатическое урегулирование», – уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Без внешней поддержки Израиль не сможет вести длительную военную кампанию, «поэтому 14 млрд помощи от США – это своеобразная бюджетная игла, на которую американцы хотят посадить Израиль, сделать его более покладистым на случай необходимости». «А на данном этапе стадии разведки боем нам не избежать», – подытожил Васильев.