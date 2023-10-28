В США заявили, что ВС России уничтожают последние резервы ВСУ

Экс-разведчик Риттер заявил, что российские военные уничтожают последние резервы ВСУ при помощи котлов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, во время контрнаступления российское командование «создает своего рода мини-котлы», которые позволяют ВСУ зайти, и в результате уничтожают их стратегические резервы, передает РИА «Новости».

Риттер добавил, что приказ украинского президента Владимира Зеленского удерживать территории привело лишь к тому, что ВСУ перебрасывают свои силы с одного участка на другой. При этом такой ход обернулся огромными потерями.

«Последние резервы уже на исходе. Они потеряли инициативу, для них все кончено… Украина не сможет оправиться от этого, игра окончена», – резюмировал он.

Ранее в США заявляли, что военнослужащие Украины не станут выполнять приказ Зеленского о новом контрнаступлении, если он поступит.

А американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ВСУ в случае нового приказа о продолжении наступления могут объявить мятеж.

