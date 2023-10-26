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В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю
Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.
Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».
Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.
При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.
В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.
Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.