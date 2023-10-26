Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В США заявили о серьезной опасности мощного российского оружия
MWM: Российские ракеты «Кинжал» крайне сложно обнаружить и перехватить
Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
Как отметил автор статьи, «Кинжал» может поражать цели на расстоянии 2 тыс. километров, эта ракета обладает высокой маневренностью и способностью совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах, поэтому ее сложно отследить, перехватить, а иногда даже обнаружить во время полета, передает РИА «Новости».
В материале указано, что теперь не только самолеты МиГ-31 могут быть оснащены этими гиперзвуковыми ракетами, но и с недавнего времени истребители Су-34.
Ранее сообщалось, что российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» готовы вести патрулирование над Черным морем.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».