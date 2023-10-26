В США заявили о серьезной опасности мощного российского оружия

MWM: Российские ракеты «Кинжал» крайне сложно обнаружить и перехватить

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметил автор статьи, «Кинжал» может поражать цели на расстоянии 2 тыс. километров, эта ракета обладает высокой маневренностью и способностью совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах, поэтому ее сложно отследить, перехватить, а иногда даже обнаружить во время полета, передает РИА «Новости».

В материале указано, что теперь не только самолеты МиГ-31 могут быть оснащены этими гиперзвуковыми ракетами, но и с недавнего времени истребители Су-34.

Ранее сообщалось, что российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» готовы вести патрулирование над Черным морем.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».