Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
В 2024 году в российских Вооруженных силах планируют создать еще один армейский корпус и флотилию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию армии.
В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию, сказал зампред СБ России, передает ТАСС.
Он отметил, что для эффективной защиты страна также увеличит численность армии, для этого будет принят целый комплекс мер. Медведев пояснил, что президент России и ее Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил продолжить работу по доукомплектованию ВС России контрактниками в 2024 году.
С начала 2023 года по 25 октября в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 тыс. человек, из них 305 тыс. – военнослужащие, подписавшие контрактную службу, около 80 тыс. – добровольцы, пояснил зампред Совбеза. Каждый день с ВС заключают контракты более 1600 человек, добавил Медведев.
Блок НАТО и сопредельные России страны постоянно наращивают свой военный потенциал, ситуация в мире остается напряженной, подчеркнул он.
В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу поступило 325 тыс. человек.