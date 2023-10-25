Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году

Tекст: Алексей Дегтярев

В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию, сказал зампред СБ России, передает ТАСС.

Он отметил, что для эффективной защиты страна также увеличит численность армии, для этого будет принят целый комплекс мер. Медведев пояснил, что президент России и ее Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил продолжить работу по доукомплектованию ВС России контрактниками в 2024 году.

С начала 2023 года по 25 октября в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 тыс. человек, из них 305 тыс. – военнослужащие, подписавшие контрактную службу, около 80 тыс. – добровольцы, пояснил зампред Совбеза. Каждый день с ВС заключают контракты более 1600 человек, добавил Медведев.

Блок НАТО и сопредельные России страны постоянно наращивают свой военный потенциал, ситуация в мире остается напряженной, подчеркнул он.

В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу поступило 325 тыс. человек.